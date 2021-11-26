Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Spor basınına blockchaın ve fan token eğitimi verildi
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:56

Spor basınına blockchaın ve fan token eğitimi verildi

Spor basınına blockchaın ve fan token eğitimi verildi

Galatasaray Spor Kulübü, dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu Socios.com ile bugün bir ilke imza atarak spor basınına dijital paralar, blockchain teknolojisi ve Fan Tokenlar hakkında eğitim verdi.

Galatasaray NEF Stadyumu'nda Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, dijitalleşen spor ekosistemi içerisindeki yeni gelir modellerini "Blockchain Dünyası ve Spor" adlı sunumu ile katılımcılara anlattı. Spor basınının dijital paralar, Fan Tokenlar hakkındaki sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmasını yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com'un globaldeki ilk partnerlerinden biri olduklarının altını çizerken "Blockchain dünyası futbol kulüpleri için yeni iş modelleri ve sürdürülebilir gelirler yaratacak. Fan Tokenlar da bunların başında geliyor" ifadelerini kullandı. Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise "Bugünün ve geleceğin teknolojisinin spordaki yerini iyi anlamak gerekiyor. Dijitale evrilen spor ekosisteminde, futbol kulüpleri ve spora yatırım yapan markalar kadar spor basınının da önemli bir rolü olacaktır." dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
SON DAKİKA | Gıda etiket yönetmeliği değişiyor: Bu ibareler artık kullanılamayacak!
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika: Usta yazardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray'ı yenmek..."
Kadıköy'deki metro saldırganıyla ilgili şoke eden gerçekler savcılık yazısında: Suç makinesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor basınına blockchaın ve fan token eğitimi verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA