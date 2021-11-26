Spor basınına blockchaın ve fan token eğitimi verildi

Galatasaray NEF Stadyumu'nda Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, dijitalleşen spor ekosistemi içerisindeki yeni gelir modellerini "Blockchain Dünyası ve Spor" adlı sunumu ile katılımcılara anlattı. Spor basınının dijital paralar, Fan Tokenlar hakkındaki sorularını yanıtladı.

Açılış konuşmasını yapan Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Socios.com'un globaldeki ilk partnerlerinden biri olduklarının altını çizerken "Blockchain dünyası futbol kulüpleri için yeni iş modelleri ve sürdürülebilir gelirler yaratacak. Fan Tokenlar da bunların başında geliyor" ifadelerini kullandı. Socios.com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk ise "Bugünün ve geleceğin teknolojisinin spordaki yerini iyi anlamak gerekiyor. Dijitale evrilen spor ekosisteminde, futbol kulüpleri ve spora yatırım yapan markalar kadar spor basınının da önemli bir rolü olacaktır." dedi.