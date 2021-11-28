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Giriş Tarihi: 28.11.2021

Curling Milli Takımımız Avrupa’nın en büyüğü

Curling Milli Takımımız Avrupa’nın en büyüğü
Norveç'in Lillehammer kentindeki düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde B kategorisinde mücadele eden A Milli Erkek Curling Takımı, Rusya'yı 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal setleri 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma setinde Ay-Yıldızlılar, Kuzey ülkesini dize getirmeyi başarıp 2022'de A kategorisinde mücadele etme hakkın elde etti. Büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Turnuvanın finaline kadar sıfır hatayla geldik. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Curling Milli Takımımız Avrupa’nın en büyüğü
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