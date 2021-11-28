Curling Milli Takımımız Avrupa’nın en büyüğü

Norveç'in Lillehammer kentindeki düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde B kategorisinde mücadele eden A Milli Erkek Curling Takımı, Rusya'yı 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Normal setleri 3-3 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatma setinde Ay-Yıldızlılar, Kuzey ülkesini dizegetirmeyi başarıp 2022'de A kategorisindemücadele etme hakkın eldeetti. Büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, "Turnuvanınfinaline kadar sıfır hatayla geldik.Gençlik ve Spor Bakanımız SayınMehmet Muharrem Kasapoğlu'na çokteşekkür ediyorum" diye konuştu.