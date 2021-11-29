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Giriş Tarihi: 29.11.2021 15:34

Hedef Sultanlar Ligi’ne yükselmek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Hedef Sultanlar Ligi’ne yükselmek

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi B Grubunda mücadele eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, deplasmanda Büyükçekmece Voleybol Akademi’yi yenerek seri galibiyetlerine bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonunda oynanan maçın ilk setini rahat bir oyunun ardından 25-10 kazanan Çukurova'nın Sultanları, ikinci seti 25-18, son seti de 25-22 alarak deplasman maçından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Çukurova Belediyesi SK, bu sonuçla üst üste 7'nci galibiyetini elde etmiş oldu.

Çukurova Belediyesi SK, 8 maç sonunda 7 galibiyetle 22 puan topladı ve grupta zirve takibini sürdürdü. Grupta aynı puana sahip İlbank lider bulunuyor. Çukurova'nın Sultanlarının hedefi galibiyet serisine devam ederek önce grubu lider bitirmek ardından da play off'lar sonucu Sultanlar Ligi'ne yükselmek.

Bu hafta 17 puanda grupta 3'üncü sırada bulunan İba Kimya TED Ankara Kolejliler'i konuk edecek olan Çukurova'nın Sultanları 5 Aralık Pazar günü Menderes Spor Salonunda saat 13:00'te başlayacak maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

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Hedef Sultanlar Ligi’ne yükselmek
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