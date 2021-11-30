Hazar Denizi kıyılarından Tuz Gölü’ne... Şampiyon tekvandocu öğretmen

Portekiz'de 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek 12. Kez Avrupa Şampiyonluğunu getiren Öğretmen Mevlüt Pekcan, başarı öyküsünün yanısıra sıradışı hayat öyküsü ile de dikkat çekiyor.

Hazar Denizi'nin kıyılarından göç edip Tuz Gölü yakınlarına Şereflikoçhisar'a yerleşen Nogay Türkleri'nden olan Pekcan ailesi, "Bu çocuk altın olacak" diyen ancak genç yaşta hayatını kaybeden baba Yunus Pekcan'ın vefatının ardından İstanbul'a yerleşmek zorunda kaldı. İstanbul'da fakirlik ve zorluklar içinde bir yaşam sürdüren Pekcan ailesinin küçük üyesi Mevlüt, İstanbul'da oturduğu mahallenin sokaklarında judo kıyafetli çocukları görerek ağabeyinin uzakdoğu sporlarına olan ilgisinden de etkilenerek tekvandoya başladı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar İlçesi'nin Akin Köyü'nde başlayan yaşam öyküsü İstanbul'da devam eden Mevlüt Pekcan azimli çalışmanın ödülünü Portekiz'de yapılan Avrupa Taekwondo Poomsae şampiyonasında aldı.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil ederek 12'inci kez Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize getiren Nogay Türkü Mevlüt Pekcan zorluklarla geçen hayatını ve başarı öyküsü sürecini SABAH'a anlattı:

"11 YAŞINDA BABASIZ KALDIM"

"1980 Ankara Şereflikoçhisar Akin Köyü doğumluyum, beden eğitimi öğretmeni ve milli sporcuyum. Taekwondo Poomsae'de dünya şampiyonuyum. Atalarımız Türkiye'ye 150 yıl önce gelmişler, bu topraklara yerleşmişler. Göç esnasında çok kayıplar vermişler, çoğu insanımız hastalıktan ölmüş, aralarında çocuklar bile var. Yaşadıkları Kafkasya'dan Dağıstan bölgesinden zorla sürgün edilerek hayvan sürüleri ile Anadolu'ya gelen atalarımız son olarak Şereflikoçhisar'a yerleşmişler.

Tuz Gölü civarında oynarken ayakkabılarımız çıkartarak göl kenarında yürürdük. Lastik ayakkabımı bile oyun oynarken hep çıkarırdım bir şey olmasın diye, elbiselerim de derme çatmaydı, öyle ki hatta arkasında yırtılmış yerleri pamuk iplikle dikilmiş bir şekilde oyunlar oynardık. Bir gün o dönemin Kaymakamı beni görmüş yanıma geldi 'senin ayakkabın yok mu çocuğum' diye sormuştu bana ve 'Ben sana bir ayakkabı alacağım' demişti, ardından tabi ki unutuldu gitti.

Elektrik her evde yoktu, yani belli başlı evlerde vardı, televizyon zaten yoktu, elektrikler çok sık kesildiği için mum ışığında ders çalışırdım. Çalışkan olduğumdan dolayı ilkokuldaki örnek öğrenciler albümüne alınmıştım. Türkiye örnek öğrenciler albümünde resmim de vardır, orada çalışkan ve örnek öğrenci profilinde benim de adım geçer. 1991 yılında İstanbul'a taşındık ama taşındığımız yıl babam Yunus Pekcan köyde traktör kazası sonucu vefat etti. Daha 11 yaşında idim babasız kaldım ama ailem ve Taekwondoya başlamamı sağlayan abim Mesut Pekcan evimizin direği olmuş ve babamın boşluğunu doldurmuştu"

YENİDEN ANKARA VE ÜNİVERSİTE YILLARI

Orta Okul ve liseyi İstanbul da okuduktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nü kazanarak tekrar Ankara'ya dönüş yapan Mevlüt Pekcan 2005 yılında Milli takımdan arkadaşı Serap Atalay ile evlendi. Serap Atalay da (Pekcan) tıpkı Mevlüt Pekcan gibi başarı öykülerine sahip. Kickboks Dünya Şampiyonluğu, Taekwondo'da Poomsae Avrupa 2.liği, Taekwondo Kyorugi Balkan 2.liği, Kicks Boks, Taekwondo Kyorugi ve Poomsae'de uluslararası ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Serap Atalay eşi ile birlikte Antalya'da Beden Eğitimi Öğretmenliği yapıyor. 2006 yılında Beden Eğitimi öğretmenliğine atanarak çeşitli illerde görev yapan ailenin Egemen ve Asya adında iki çocuğu bulunuyor.

Mevlüt Pekcan'ın Taekwondo Poomsae de uluslararası Başarıları:

1997 gençler Avrupa şampiyonu,

1999 Büyükler uluslararası 2.lik,

2001 Büyükler ferdi Avrupa 3.lük, takımda Avrupa 2.liği,

2003 Büyükler ferdi Avrupa 2.lik, takımda Avrupa 2.liği,

2005 Büyükler ferdi Avrupa şampiyonluğu,

2006 takımda dünya 3.lüğü,

2008 büyükler ferdi dünya 3.lüğü,

2009 büyükler ferdi Avrupa Şampiyonluğu, takımda Avrupa 1.liği, takımda dünya 2.liği,

2011 büyükler ferdi Avrupa şampiyonluğu ,takım Avrupa 1.lik,

büyükler ferdi dünya 3.lük, takım dünya 3.lük

2013 büyükler ferdi Avrupa şampiyonluğu, takımda Avrupa 2.liği,

büyükler ferdi dünya 3.lüğü ,takımda dünya 3.lüğü,

2014 büyükler ferdi DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU, takımda 3.lük,

2015 büyükler ferdi Avrupa Şampiyonluğu, takımda Avrupa Şampiyonluğu

2016 büyükler takım Dünya Şampiyonluğu,

2017 büyükler ferdi Avrupa 2.lik, takım Avrupa Şampiyonluğu,

2017 büyükler ferdi Sahil Dünya 2.lik, takım Sahil Dünya Şampiyonluğu,

Ulusal başarıları:

1997 Türkiye 2.liği

1998 Türkiye 3.lüğü,

1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017 Türkiye Şampiyonluğu,

2018,2019,2020,2021 Türkiye şampiyonluğu,

2019,2021Avrupa Taekwondo Poomsae şampiyonluğu.