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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Brezilya’yı da sallayacağım

Brezilya’yı da sallayacağım

İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası’nda iki altın madalya birden kazanan Sabri Kıroğlu, “Türkiye Şampiyonası’nda birinci olursam İşitme Engelliler Olimpiyatları’na katılacağım. Brezilya’da şampiyon olup başarılarımı devam ettirmek istiyorum” dedi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ferdi ve takım kata dalında altın madalya kazanan milli sporcu Sabri Kıroğlu, gelecek yıl Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirveyi hedefliyor. Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Kıroğlu, "Önümüzdeki yıl Brezilya'da İşitme Engelliler Olimpiyatları var. Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'nda birinci olursam İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılacağım. Brezilya'da şampiyon olup başarılarımı devam ettirmek istiyorum. Kendimi olimpiyatlara odakladım. Bir sonraki olimpiyatlarda 40 yaşında olacağım. O zaman kazanmam zor olacağı için varımı yoğumu Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlara verdim" diye konuştu.

KARATEDE ZİRVEYE ÇIKACAĞIZ
Türkiye'nin karatede Japonya'dan sonra ikinci sırada bulunduğuna dikkat çeken Kıroğlu, işitme engellilerin de bu branşta çok başarılı olduğunu vurguladı. Kıroğlu, "2017'de Samsun'da düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye takım katada birinci oldu. Bu olimpiyatlarda da bunu devam ettirmeliyiz. Dünya Şampiyonası bitti, sırada olimpiyatlar var. Orada da zirveye çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

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Brezilya’yı da sallayacağım
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