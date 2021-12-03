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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Erdoğan: 84 milyonun gururu oldunuz

Erdoğan: 84 milyonun gururu oldunuz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı. Sporcularla yemek yiyen Erdoğan, yaptığı konuşmada şampiyonlara Türk milletine yaşattıkları gurur nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan şunları söyledi:



"Sporda başarı dünden bugünde netice alabileceğiniz bir olgu değildir. Temelleri sağlam tutmalısınız. 19 yıldır bir kilim gibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Paralimpik Olimpiyatlar'ında 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız. Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz. Paris 2024 Yaz Oyunları'nda inşallah madalya sayılarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim."

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Erdoğan: 84 milyonun gururu oldunuz
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