Erdoğan: 84 milyonun gururu oldunuz

"Spordabaşarı dünden bugünde netice alabileceğinizbir olgu değildir. Temelleri sağlamtutmalısınız. 19 yıldır bir kilimgibi ilmek ilmek işlenen nitelikli çalışmalarınmeyvelerini topluyoruz.Paralimpik Olimpiyatlar'ında 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyaya ulaşarak milletimizi gururlandırdınız. Başarılarınızla 84 milyonun gururu ve iftihar kaynağı oldunuz. Paris 2024 Yaz Oyunları'ndainşallah madalya sayılarımızı artıracağız. Cumhurbaşkanı olarak sizleri her alanda desteklemeyi sürdüreceğim."