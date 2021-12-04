Yıldız yaptıklarıyla büyük takdir topluyor! Hayatını engellilere adayan engelli

Evli bir çocuk annesi Kartal kendi engelini unutup hayatını engellilere adadı. Şampiyon sporcu akşam mesai bitiminden sonra ve hafta sonları evinde hazırladığı dikiş ve nakış çalışmalarından elde ettiği gelirle son 3.5 yılda bin 570 engellinin hayatını değiştirdi. Engellilerin sandalye, protez bacak gibi ihtiyaçlarını karşılayan Kartal, "Eşit şartlar sunulduğunda ortada engel yoktur. Sevgi evlerinde engelli eğitmen olarak el sanatları öğrettim. Engelli bireylerin sadece bakıma muhtaç olmadığını göstermek istedim.

Engellilerin istediği zaman her şeyi başarabildiğini kanıtlamak istedim. Bu anlamda eşim ve kızım da benim en büyük destekçim. Kendi üretmiş olduğum ürünlerin satışından elde ettiğim gelirle Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişinin hayatına dokundum. Kendi evinin bahçesini göremeyen ve odasına hapsolan engelliler dışarı çıktı. Okula gidemeyen engelli çocuklar eğitim hayatına başladı. Bu mutluluklar paha biçilemez" diye konuştu.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Kadın Basketbol A Milli Takımı eski oyuncusu Yıldız Kartal (37), sporu bıraktıktan sonra hayatını engellilere adadı. Şampiyon sporcu, akşam mesai bitiminden sonra ve hafta sonları evinde hazırladığı dikiş ve nakış çalışmalarından elde ettiği gelirle son 3.5 yılda Türkiye'nin dört bir yanındaki bin 570 engellinin hayatını değiştirdi.

Kimine protez bacak kimine tekerlekli sandalye hediye eden Kartal, özverisiyle herkesin takdirini kazandı. Ankara'da yaşayan evli bir kız çocuğu annesi Kartal, 8 aylıkken omuriliğindeki tümör nedeniyle bedensel engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kaldı. Buna rağmen yılmadı, çalıştı çabaladı ve hayali olan üniversiteyi bitirdi. Levent Kartal ile hayatını birleştirdi, Esila adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Sporu bıraktıktan sonra bir sivil toplum kuruluşunun insan kaynakları departmanında çalışan Kartal, üzerine nakış uygulayabileceği ve tasarımını yaptığı tişört, sweatshirt, pano, cüzdan, çanta, önlük gibi özel çalışmalarını 'Estrelladizayn' isimli Instagram hesabı üzerinden satmaya başladı.

ENGELLİLER İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR

Yıldız Kartal yürüttüğü çalışmalarla ilgili SABAH'a konuştu. 14 yıl milli takımda yer aldığını ve Türkiye şampiyonlukları yaşadığını belirten Kartal, "Sevgi evlerinde engelli eğitmen olarak el sanatları öğrettim. Engelli bireylerin sadece bakıma muhtaç olmadığını göstermek istedim. Engellilerin istediği zaman her şeyi başarabildiğini kanıtlamak istedim. Yaptığım çalışmalar için sergiler düzenledim. Bedensel engelli olduğum için dikiş makinesi kullanamıyorum. Teknoloji gelişince bilgisayarlı dikiş nakış makineleri çıktı. Pandemi sürecinde sergi açamayınca bu makineden aldım. Makine ile dikiş nakış çalışmaları yapıyorum" dedi.

7 YAŞINDAKİ İHSAN OKULA BAŞLADI

Sakarya'da yaşayan 7 yaşındaki İhsan Eriş'in ameliyatına destek olduğunu anlatan Kartal, "İhsan'a önce tekerlekli sandalye aldık. Ardından ameliyat olmasına destek olduk. Ameliyatın ardından hiç yürüyemeyen İhsan kardeşimiz walker yürüteç yardımı ile yürümeye başladı. Artık okula gidiyor ve çok mutu. Ankara'da yaşayan 7 yaşındaki Dilara'ya protez bacak yaptırdım. Dilara'ya yılbaşında en güzel hediye oldu. Dilara şimdi okula başladı. Doğuştan yürüme engelli Hatice Ayhan'a (48) yürüme cihazı aldık.

Şimdi rahatlıkla yürüyebiliyor. İzmir'de yaşayan Nergis-Selçuk Ergüneş çiftinin 2 çocuğu var. Nergis hanım sandalyesi kırıldığı için yemek bile yapamıyordu. Kendisine akülü tekerlekli sandalye gönderdim. Çok mutlu oldular. Bu mutluluk zaten fotoğraf karelerine de yansıyor. Bu anlamda eşim ve kızım da benim en büyük destekçim. Kendi üretmiş olduğum ürünlerin satışından elde ettiğim gelirle Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişinin hayatına dokundum. Kendi evinin bahçesini göremeyen ve odasına hapsolan engelliler dışarı çıktı. Okula gidemeyen engelli çocuklar eğitim hayatına başladı. Hayatı boyunca hiç oyuncak görmemiş 200 çocuğa oyuncak gönderdim. 45 çocuğumuza da özel tasarım tişörtlerimden hediye ettim. Bu mutluluklar paha biçilemez" dedi.

EŞİT ŞARTLAR SUNULURSA ENGEL KALMAZ

Kartal, "Eşit şartlar sunulduğunda ortada engel yoktur. Empati yapan insanlar tarafından sıkça kullanılan 'Hepimiz engelli adayıyız' cümlesi yanlış. Adaylık bir seçimdir. Engellilik bir zorunluluktur" dedi. Kişinin engeline ve fiziğine uygun sandalye almak gerektiğini vurgulayan Kartal, "Asla, 'ucuza alalım ihtiyacını giderilsin' mantığıyla hareket etmiyorum. Kişinin engeline ve fiziğine uygun sandalye olması gerekiyor. Sayı değil de işlevsellik önem taşıyor" dedi.