Haber turu

'BAŞKAN BANA teknesini bıraktı' ADANA Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye günlerini İtalyan basınına anlattı. Çok güzel bir deneyim yaşadığını belirten Montella, "Balotelli milli takıma dönmeyi kafasına koymuş, takıntı haline getirmiş. Başkanımızın büyük bir kalbi var. Son maçı kaybetmemize rağmen birkaç günlüğüne teknesini bana bıraktı" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu: Biz bir takımız
GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Biz Bir Takımız" projesinin programına katıldı. 1056 öğrenci ile eğitimlerin başladığını açıklayan Kasapoğlu, "Çocuklarımız haftada 4 saat katılacakları spor ve sosyal uyum eğitimleri görecek. 'Biz Bir Takımız'gönülden gönüle uzananyoldur, köprüdür. 'Biz BirTakımız' bir Türkiye fotoğrafıdır,en güzel hikâyelerimizdenbiridir" diye konuştu.
Sampdoria'da CEZAEVİ ŞOKU!
İTALYA Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero, kendi şirketlerindeki mali suçlar ve bunların iflasıyla alakalı gözaltına alınarak, cezaevine kondu. Ferrero'nun, Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapıldığı bildirildi. Aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin ise ev hapsine alındığı belirtildi.