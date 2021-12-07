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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Sahne kadınların

Sahne kadınların
1909 yılında başlayan büyük rekabette bugün bir ilk yaşanacak... İki kulübün yeni kurulan kadın futbol takımları "Kadına Şiddete Karşı Tavrımız Net, Duruşumuz Bir" demek için bugün saat 19.00'da Nef Stadı'nda özel maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. İki kulüp daha önce yaptığı ortak açıklamada "Bu maçın tek galibinin kadınlar ve Türk Sporu olacağını biliyoruz. Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı, cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri, eşitsizliği, haksızlığı ve adaletsizliği reddediyoruz" ifadelerine yer vermişti. G.Saray sahaya teknik direktör Nurcan Çelik, Fenerbahçe ise Nihan Su yönetiminde çıkacak. İki takım arasındaki ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Kadıköy'de oynanacak.

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