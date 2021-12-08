Avustralya Açık’ta Djokovic var Serena yok

En fazla grand slam kazanan sporcular sıralamasında, İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal ve Djokovic 20'şer şampiyonlukla zirveyi paylaşıyor. Aşılarını yaptıran İspanyol Nadal, turnuvaya katılacağını doğrularken, dizinden operasyon geçiren Federer ise sakatlığının devam etmesi nedeniyle organizasyonda yer alamayacağını açıklamıştı.

Kariyerindeki grand slam şampiyonluklarının neredeyse yarısını (9 kez) Avustralya Açık'ta elde eden Djokovic, İtalya'nın Torino kentinde katıldığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde, Melbourne'deki turnuvada yer alıp almayacağına henüz karar vermediğini söylemişti.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

Bu arada geçen ay Sırbistan televizyon kanalı Prva'ya konuşan Novak Djokovic'in babası Srdjan, Avustralya Açık'ta yaşanan Kovid-19 aşı zorunluluğunu eleştirerek, "Herkesin, kendi sağlığı için doğru olanı seçme özgürlüğü olmalı. Novak, aşı olup olmadığını açıklamak zorunda mı? Bence değil. Onun, bu konudaki kesin tavrını da bilmiyorum. Bilsem de kimseyle paylaşmak zorunda değilim." ifadelerini kullanmıştı.