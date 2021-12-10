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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Spor turu

Spor turu
Liderin karşılaşması Zorbay Küçük'ün
SÜPER Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirvede yer alan Trabzonspor'un deplasmandaki Antalyaspor karşılaşmasına Zorbay Küçük atanırken, Gaziantep- F.Bahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray'ın pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacağı müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Turkcell Kadın Süper Ligi 18 ARALIK'ta start alıyor
TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ile kulüp temsilcileri hazır bulundu. 24 takımla ilk kez düzenlenecek normal sezon 12'şer takımdan oluşan iki grup halinde çift devreli usule göre 22 haftada oynanacak. İlk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arasına 13-24 Şubat 2022'de girilecek ve sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Playoff ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta, final ise 11 Haziran'da oynanacak. Kura sonrası Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Özbayraktar, kadın futboluna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Kadınlarla her zaman omuz omuzayız. Türkiye'nin Turkcell'i olarak kadın futboluna her zaman desteğimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tyson'ı deviren Williams, Serdar Avcı'ya direnemedi
BIRÇOK başarının altına imza atan Universal Boxing Organization dünya şampiyonu boksörümüz Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer karşılaşması öncesinde Ukrayna'da karşılaştığı Danny Williams'a ringi dar etti. Daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden İngiliz boksörü yenen Avcı, 4 rauntluk müsabakayı sayıyla kazanmayı başarırken, dev bir galibiyete imza attı. Dünya sıralamasında puanını yukarı çeken Avcı, "Çok şükür kazanan biz olduk. Ülkemize zafer kazandırdım. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. Gurbetçi boksörümüz, 22 Aralık'ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasında boy gösterecek.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Mete Gazoz ve Sultanlar'ın
BU yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Mustafa V. Koç'u anmak, onun sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere düzenlenen çevrimiçi törende ödülün sahibini, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç açıkladı. Mete Gazoz, ödüle kendisini layık gören herkese teşekkür ederken, A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise "Tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Mustafa Koç'u spora olan sevgisiyle her zaman kalbimizde yaşatıyoruz" yorumunu yaptı.

Vesely rekor kırdı, F.Bahçe Zenit'i yıktı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zenit'i deplasmanda 86-80 yererek dış sahada ikinci toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Sarılacivertli ekipte Jan Vesely, 32 dakika sahada kaldığı karşılaşmada 32 sayı 5 ribaund 1 asist üreterek 35 verimlilik puanına ulaştı ve Euroleague'deki kariyer sayı rekorunu kırdı. Vesely daha önce 2017 yılında CSKA Moskova'ya karşı 31 sayı atmıştı. Anadolu Efes ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 83-71 mağlup oldu.

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