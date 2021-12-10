Liderin karşılaşması Zorbay Küçük'ün
SÜPER Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Zirvede yer alan Trabzonspor'undeplasmandakiAntalyasporkarşılaşmasınaZorbay Küçük atanırken, Gaziantep- F.Bahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Galatasaray'ın pazartesi günü Sivasspor'a konuk olacağı müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.
Turkcell Kadın Süper Ligi18 ARALIK'ta start alıyor TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-22 sezonu fikstürü çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TurkcellKurumsal İletişim Direktörüİsmail Özbayraktar ile kulüptemsilcileri hazır bulundu. 24 takımla ilk kez düzenlenecek normal sezon 12'şer takımdan oluşan iki grup halinde çift devreli usule göre 22 haftada oynanacak. İlk hafta maçları 18-19Aralık'ta yapılacak. Devre arasına 13-24 Şubat 2022'de girilecek ve sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Playoff ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta, final ise 11 Haziran'da oynanacak. Kura sonrası Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Özbayraktar, kadın futboluna destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, "Kadınlarla her zamanomuz omuzayız. Türkiye'ninTurkcell'i olarak kadın futbolunaher zaman desteğimiziarttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Tyson'ı deviren Williams,Serdar Avcı'ya direnemedi
BIRÇOK başarının altına imza atan Universal Boxing Organization dünya şampiyonuboksörümüz SerdarAvcı, WBC Asya Gümüş Kemer karşılaşması öncesinde Ukrayna'da karşılaştığı Danny Williams'aringi dar etti. Daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden İngiliz boksörü yenen Avcı, 4 rauntluk müsabakayı sayıyla kazanmayı başarırken, dev bir galibiyete imza attı. Dünya sıralamasında puanını yukarı çeken Avcı, "Çok şükürkazanan biz olduk.Ülkemize zaferkazandırdım. Nemutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. Gurbetçi boksörümüz, 22 Aralık'ta WBC Gümüş Kemer karşılaşmasında boy gösterecek.
Mustafa V. Koç Spor ÖdülüMete Gazoz ve Sultanlar'ın
BU yıl 5. kez düzenlenen "2021 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. Mustafa V. Koç'u anmak, onun sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere düzenlenen çevrimiçi törende ödülün sahibini, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç açıkladı. MeteGazoz, ödüle kendisini layıkgören herkese teşekkür ederken, A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem ise "Tümtakım arkadaşlarım adınateşekkür ederim. MustafaKoç'u spora olan sevgisiyleher zaman kalbimizde yaşatıyoruz" yorumunu yaptı.
Vesely rekorkırdı, F.BahçeZenit'i yıktı
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Zenit'i deplasmanda 86-80 yererek dış sahada ikinci toplamda ise 5. galibiyetini aldı. Sarılacivertliekipte Jan Vesely, 32dakika sahada kaldığı karşılaşmada32 sayı 5 ribaund 1 asist üreterek35 verimlilik puanına ulaştı veEuroleague'deki kariyer sayı rekorunukırdı. Vesely daha önce 2017 yılında CSKA Moskova'ya karşı 31 sayı atmıştı. Anadolu Efes ise deplasmanda karşılaştığı Bayern Münih'e 83-71 mağlup oldu.