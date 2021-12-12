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Giriş Tarihi: 12.12.2021 16:30 Son Güncelleme: 12.12.2021 16:38

Alanyaspor Yeni Malatyaspor deplasmanında

Alanyaspor Yeni Malatyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor karşılaşıyor. Ligin geride kalan diliminde ev sahibi 14 puan toplarken, Akdeniz ekibi ise 24 puanda. Yasin Kol'un yönettiği zorlu mücadelenin canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan müsabakada Yasin Kol düdük çalıyor. Sezonun geride kalan bölümünde Alanyaspor 24 puan toplarken, Yeni Malatyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER...

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Adem, Tetteh.

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.

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YENİ MALATYASPOR 2-3 ALANYASPOR

4' Aabid
14' Diedhiou (Penaltı)
17' Tetteh
23' Davidson
33' Emre Akbaba

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Alanyaspor Yeni Malatyaspor deplasmanında
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