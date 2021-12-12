Alanyaspor Yeni Malatyaspor deplasmanında

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.
Saat 16.00'da başlayan müsabakada Yasin Kol düdük çalıyor. Sezonun geride kalan bölümünde Alanyaspor 24 puan toplarken, Yeni Malatyaspor'un ise 14 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Semih, Wallace, Sadık, Hafez, Haddadi, Aabid, Chouiar, Ndong, Adem, Tetteh.
Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Ahmet, Fatih, João Novais, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou.
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YENİ MALATYASPOR 2-3 ALANYASPOR
4' Aabid
14' Diedhiou (Penaltı)
17' Tetteh
23' Davidson
33' Emre Akbaba