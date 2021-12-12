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Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:46

Haas'ta Nikita Mazepin şoku! Koronavirüse yakalandı, Abu Dabi'de yok

DHA
Haas’ta Nikita Mazepin şoku! Koronavirüse yakalandı, Abu Dabi’de yok

Formula 1 ekiplerinden Haas'ta Nikita Mazepin şoku! Kovid 19 testi pozitif çıkan Mazepin, sezonun son yarışı olan Abu Dabi'de yarışamayacak. Haas'ta tek araç olarak Mick Schumacher piste çıkacak.

Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Abu Dabi GP'de yarışamayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Yas Marina Pisti'nde koşulacak 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası sezonunun 22'nci ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'si öncesinde Haas'a kötü haber geldi.

Haas'ın Rus pilotu Nikita Mazepin, Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle bugün koşulacak Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Haas'tan yapılan açıklamaya göre, Mazepin yerine başka bir pilot yarışmayacak ve takım piste sadece Mick Schumacher'in aracıyla çıkacak.

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Haas'ta Nikita Mazepin şoku! Koronavirüse yakalandı, Abu Dabi'de yok
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