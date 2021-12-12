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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:43

Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Kilis’te

İBRAHİM GÜNEŞ
Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Kilis’te

Milli Voleybolcu ve UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Bahar Toksoy, Kilis Aktif Yaşam Merkezi yaşlılar ile bir araya gelerek sosyal aktivitelere katıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Kilis'te açılan Aktif Yaşam Merkezi bölgedeki 60 yaş ve üzeri Kilis'te yaşayan yöre halkına ve Suriyelilere fiziki, sosyal ve psikolojik bakım sunuyor. Milli Voleybolcu ve UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Savunucusu Bahar Toksoy Kilis Aktif Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Bahar Toksoy, Kilis Aktif Yaşam Merkezinin 137 kişiye ulaştığını ifade ederek, "Kadın ve erkek birlikte aktivitelerde bulunuyorlar. Herkesin burada sosyalleşmesi, beni hem şaşırttı hemde, çok mutu etti. Buradaki ortam onların severek gelmeleri, sabah egzersiz ile başlamaları, gerçekten severek. günlerini dolu dolu geçirdikleri bir ortam" dedi.

18 yıldır profesyonel sporcu olduğunu ifade eden Bahar Toksoy, "Sahada bir çok kız ve kadına rol model olmaya çalışıyoruz. Sadece rol model olmak yeterli değil, UNDP ile 2 yıldır çalıştığımızda bunu net olarak görmeye başladım. Sadece rol model olmak değil, onların önündeki engelleri kaldırmak için aksiyon almamız gerektiğini düşünüyorum. Aslında Kilis'teki, bu kurum engelleri kaldırmak için çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Aslında bizim hep söylediğimiz kadınların iş hayatına katılmasını yardımlarıyla onların hayatlarını daha düzgün, sorumluluklarını daha farklı yönlere çevirmeleri için ortam sağlanmış oluyor. Burası emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

El işi yapan kadınlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Bahar Toksoy, söylenen türkülere eşlik etti. Daha sonra yaşlılar ile birlikte voleybol oynayan Bahar Toksoy'un gün boyu etkinliklere katılacağı bildirildi.

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Milli Voleybolcu Bahar Toksoy Kilis’te
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