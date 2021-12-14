Tarihi taciz davasında karar! ABD, 380 milyon dolar ödeyecek

300 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Cimnastik federasyonu, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada "USA Gymnastics, bu organizasyonun eylemleri ve eylemsizliklerinin bir sonucu olarak hayatta kalanların maruz kaldığı travma ve acı için çok üzgün" ifadelerini kullandı. Yetkiller dün yaptıkları basın açıklamasında ayrıca "Bireysel ve toplu olarak, Kurtulanlar bu sporda kalıcı değişimi savunmak için cesaretle öne çıktılar" dedi. Nassar, 2018'de cimnastikçileri taciz etmekten 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.