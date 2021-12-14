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Giriş Tarihi: 14.12.2021 12:24 Son Güncelleme: 14.12.2021 12:35

Tarihi taciz davasında karar! ABD, 380 milyon dolar ödeyecek

DHA
Tarihi taciz davasında karar! ABD, 380 milyon dolar ödeyecek

ABD milli cimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar tarafından taciz edilen 330  kadın sporcu, taciz davasında anlaşmaya vararak 380 milyon dolar tazminat alacak.

ABD Milli Cimnastik sporcularına cinsel taciz uyguladığı gerekçesiyle takım doktoru Larry Nassar hakkında 5 yıldır devam eden dava sonuca ulaştı.

Aralarında Olimpiyat altın madalyalı sporcuların da bulunduğu 330 kadın sporcu, doktor hakkında cinsel taciz davası açmış ve Nassar aleyhinde ifade vermişti. ABD Cimnastik federasyonu olarak görev yapan USA Gymnastics, tacize uğrayan sporcularla anlaşma yoluna giderek 380 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

TACİZİN ÖRTBAS EDİLDİĞİNİ FBI ORTAYA ÇIKARDI
2016 yılında Nassar aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kadın olan Rachael Denhollander, Twitter'da "Bu bölüm sonunda kapandı" mesajını paylaştı. Konuyla ilgili temmuz ayında yayınlanan bir FBI soruşturması raporunda, FBI ajanları tarafından çok sayıda yanlış adım, gecikme ve örtbas bulundu ve bu örtbas sayesinde Nassar, istismar davasının ilk aylarından sonra bile tacize devam ettiği ifade edildi.

300 YIL HAPİS CEZASI ALDI
Cimnastik federasyonu, anlaşmanın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada "USA Gymnastics, bu organizasyonun eylemleri ve eylemsizliklerinin bir sonucu olarak hayatta kalanların maruz kaldığı travma ve acı için çok üzgün" ifadelerini kullandı. Yetkiller dün yaptıkları basın açıklamasında ayrıca "Bireysel ve toplu olarak, Kurtulanlar bu sporda kalıcı değişimi savunmak için cesaretle öne çıktılar" dedi. Nassar, 2018'de cimnastikçileri taciz etmekten 300 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

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Tarihi taciz davasında karar! ABD, 380 milyon dolar ödeyecek
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