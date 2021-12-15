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Giriş Tarihi: 15.12.2021

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G.Saray adası'ndan müjdeli haber
G.SARAY eski başkanı Mustafa Cengiz hayattayken 'Su Ada' adıyla hizmet veren Galatasaray Adası'nın işletmecisi aleyhine açılan davayı, o dönemin yönetimi kazanmış, adanın tahliyesine yönelik çıkan karar istinaf mahkemesine götürülmüştü. Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'in yürüttüğü hukuki süreç sonunda adanın tahliye kararı, istinaf mahkemesince de onaylandı. Epözdemir müjdeyi verirken, "Galatasaray Adası'nın tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafından mahkeme kararı 12/04/2021 tarihinde istinaf edilmişti. Hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 02.12.2021 tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan ret kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun" dedi.

Gençlerbirliği'ni yenen Dadaşlar zirveye çıktı
SPOR Toto 1. Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup edip puan fazlasıyla (31) liderliğe oturdu. Maçın 64. dakikasında Novikovas'ın ortasını boş geçmeyen Emircan kilidi açtı. 6 dakika sonra Emircan'ın pasında Olanare'nin golü Dadaşlar'ı iki farklı üstünlüğe taşıdı. Maçı kazanan Erzurum, geçen hafta Kocaelispor yenilgisiyle üzdüğü taraftarının gönlünü aldı. Günün diğer müsabakalarında Manisa FK ile Keçiörengücü 1-1 berabere kalırken, Altınordu sahasında 2-0 geriye düştüğü mücadelede Kocaelispor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

La Liga rekor kırdı: 4.95 MILYAR EURO
İSPANYA La Liga yönetimi, Movistar ve DAZN ile 5 yıllığına 4.95 milyar Euro'ya anlaşmaya varırken, bu ücret bir yayın ihalesine ödenen en yüksek rakam oldu. 2018'de yapılan bir önceki ihaleyi Telefonica 2.940 milyar Euro'ya kazanmıştı. La Liga, ihalede rakamı artıran Avrupa'daki ilk lig olurken, Almanya, İtalya ve Fransa liglerinde düşüş görüldü. İngiltere ise yayın gelirlerini aynı tuttu.

Otamendi'yi dövüp her şeyini çaldılar
BENFİCA forması giyen yıldız savunmacı Nicolas Otamendi, hırsızların son kurbanı oldu. Arjantinli yıldız, evine giren hırsızlar tarafından ailesinin gözü önünde darp edildi. 4 hırsız, önceki gün Otamendi'nin eline kelepçe bağlayıp boynunu kemerle sıktıktan sonra acımasızca dövdü. Saldırganlar mücevher, saat ve paraları alıp kayıplara karışırken, çalınan değerli eşyaların 300 bin Euro olduğu belirtildi.

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