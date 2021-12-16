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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Spor turu

Spor turu
Eto'o işe geç geleni kovdu
KAMERUN Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Samuel Eto'o, görevine hızlı ve çok konuşulan bir başlangıç yaptı. İlk gününde 07.30'da federasyon binasına giden Eto'o, işbaşı saati olan 08.00'den sonra gelen çalışanları evlerine geri gönderdi. Eto'o'nun, geç gelen çalışanların işlerine son verdiği belirtildi. Seçimlerden sonra konu ile ilgili tüm çalışanlara uyarı yazısı gönderildiği ve buna rağmen yeni başkan Eto'o'nun, işten çıkarmaktan çekinmediği bildirildi.

Fenerbahçe Opet ilk maçında set alamadı
ILK kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası dün başladı. Ankara'da oynanan mücadelede Fenerbahçe Opet, A Grubu ilk maçında, İtalya'nın Imoco Volley takımına 3-0 mağlup oldu. Maça hızlı başlayan İtalya temsilcisi, ilk seti 25-12 önde tamamladı. Başa baş geçen ikinci sette sarı-lacivertli ekip, manşet sorunu yaşayınca bu seti de 25-23 kaybetti. Imoco Volley'den Egonu'yu durdurmakta zorlanan Kanarya, üçüncü 25-23 geride kapatıp salondan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, ikinci maçında bugün saat 18.30'da Brezilya'dan Dentil Praia ile karşı karşıya gelecek. Diğer temsilcimiz VakıfBank ise B Grubundaki ilk karşılaşmasında saat 15.00'te Kazakistan ekibi Altay ile mücadele edecek.

FIFA kokartı Zorbay Küçük'ün
TÜRKIYE Futbol Federasyonu, 2022 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan 7 hakemi açıkladı. 01.01.2022'den itibaren geçerli olan ve FIFA tarafından onaylanan listede 29 yaşındaki Zorbay Küçük'ün ismi dikkat çekti. Küçük, hakemliği bırakan Halis Özkahya'nın yerine geçti. İşte diğer isimler: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Aldulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu… 2021'de ilk kez açılan Video Yardımcı Hakem (VAR) listesinde ise Bahattin Şimşek çıkarılırken, Arda Kardeşler ile Yaşar Kemal Uğurlu kendini listede buldu.

Afrika Kupası tehlikede!
PANDEMİ nedeniyle 9 Ocak-6 Şubat 2022'ye alınan Afrika Uluslar Kupası'nın oynanması yine tehlikede. RMC Sport'un haberine göre; Afrika Futbol Konfederasyonu, Omicron varyantının artmasından duyulan endişe sebebiyle Kamerun'da düzenlenecek turnuvayı askıya almayı düşünüyor. Süper Lig'den de yaklaşık 20 futbolcunun ter dökeceği organizasyonun süresiz olarak ertelenmesi üzerinde duruluyor.

Cimnastiğe Vestel nefesi
TÜRKİYE'NİN öncü teknoloji şirketlerinden Vestel, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile sponsorluk sözleşmesinin kapsamını genişletti. Daha önce federasyonun co-sponsoru ve Ritmik Dal ana sponsoru olan Vestel, bu anlaşma ile tüm cimnastik alt ana dallarının kadınlar ve erkeklerde sponsoru oldu. Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, "Ritmik Dal sponsorluğu ile başladığımız birlikteliğimizi büyüttük. Umut vadeden, geleceği parlak başarılı genç sporcularımızla tüm camiaya dokunmak istiyoruz" dedi. Federasyon Başkanı Suat Çelen de elde ettikleri başarıların tanıtımı noktasında Vestel'in katkısının önemli olduğunu belirtti. İmza töreninde milli cimnastikçilerimiz Ayşe Begüm Onbaşı ile İbrahim Çolak da yer aldı.

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