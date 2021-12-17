17 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanan milli bilardocu Semih Saygıner Sabah Spor’a konuştu

Şampiyonluğa öz güven ve inanç anlamında çok ihtiyacım vardı. 7.5 yıllık aradan sonra başarı kazanmak kolay değil. Aslında başarı gelmiyor onu hak ediyorsunuz Geçen zamanda masalar değişmiş, topun akışı bile farklı olmuştu. Şunu fark ettim; eski oynadığım oyunla başarılı olamam. Kendime artık format atmam lazım dedim Bilardoyu bırakmak beni o kadar da acıtmadı. Oturup ağıt yakacağıma başka alanlarda bilgi ve birikim sahibi oldum. Boşluğa düşmedim, önemli olan yaşamın kendisidir
Kül olmadım ki küllerimden doğayım!
Dünya Kupası'nı kazanarak Türkiye'nin gündemine tekrar bilardoyu sokan Semih Saygıner, SABAH Spor'un konuğu oldu. 17 sene sonraşampiyonluk geldi.Nasıl başardınız?
Bu şampiyonluğa öz güven ve inanç anlamında ihtiyacım vardı. 7.5 yıllık aradan sonra çok zor bir dönem geçirdim. Psikolojik olarak çok yıprandım. Çünkü hem benim hem de insanların benden beklentisi yüksek. Fakatbunları karşılayacak donanımyoktu ve o anda farkındadeğildim. O yüzden biraz temkinli yaklaşıp 2 yıla ihtiyacım var dedim. Meğer o ikiyıl hiçbir şey değilmiş, yetmedi.! Çok yenilgiler aldım, çok dayak yedim. Bunlar beni daha da hırslandırdı. Mısır'da şeytanın bacağını kırdım. Neleri değiştirdiniz ?
Masalar bile değişmiş, top farklı akıyor. Oyun sistemi değişmiş, yeni genç oyuncular çıkmış daha farklı oynuyorlar. Bir süre sonra şunu fark ettim: Eski oynadığımoyunla başarılı olamam. Onubırakıp kendime format atmamlazım. Arkadaşlarım bana 'Ya sen delisin, eskisi gibi oynarsan uzarsın geçersin, aslansın' diye beni motive etmeye çalıştılar. Ama ben öyle olmadığını fark ettim.
YOLDA GÖREN 'AAAA BİLARDO' DİYOR
Dünyaya 'mekanın sahibigeldi' mesajı mı verdiniz?
Gerçekten bu kadar uzun aradansonra başarı kazanmak çok kolay birşey değil. Başarı gelmiyor onu hakediyorsunuz. Ama 'Mekanın sahibigeldi' mesajı vermek gibi bir amacımolmadı asla. Biraz daha istikrarlı, güçlüoynayabilmek için çok yolum var.Bu turnuvada eksiklerimi de gördüm.2022'de daha iyi olmak istiyorum. Türkiye'de bilardoyu siz buldunuzalgısı var! Bu pozitif algıyı nasılbaşardınız?
Bilardoyu bulan birisi değilim.Ama tabii bilardo benimle bütünleşmiş,özdeşleşti. Beni yolda görüyorlar'aaa bilardo' diyorlar ama adımı söylemiyorlar.!Direk aklına bilardo geliyor.O yüzden bu benim özellikleyaptığım bir şey değil.
'BİLARDODA ASILSEVGİYİ BULDUM'
ANNE ve babanızı trafik kazasındakaybettikten sonra bilardo acılardankaçış, terapi miydi?
O günkü yaşadıklarımı tam olarakalgılayamıyorum.14 yaşındaydım veokuldan uzaklaşmaya başladım. Sonraokuldan bir arkadaşım 'bilardo oynamayagidelim' dedi. Gidiş o gidiş. Sonraokuldan atıldım. Sebebi de aslında okulunbeni uzaklaştırması, sahiplenmemesi.Ben bilardo da başka bir şey buldum.Nedir o çok önemli bir şey: Bilardo masasındabirazcık beceren bir oyuncuya hep takdir vardır.Bilardoda bunu buldum, asıl sevgiyi buldum.
BİLARDOYAKÖTÜ GÖZLEBAKILIRDI
1987'DEAnkara'da düzenlenen turnuvada şampiyon oldum. Macera enteresan yerlere doğru gitmeye başladı. Bilardodan para kazanacağım, mesleğim olacak diye hiç düşünmemiştim. Meğer kahvede bilardo oynarken isteymişim de haberim yokmuş. O dönemde bilardoya kötü gözle bakılıyordu. 1992'deki Ceulemans maçıyla birlikte algılar değişti. Girişimlerim ve o maçın yayınlanmasıbile federasyonun kurulmasına öncülük etti
ŞARKI SÖYLEMEK AYIPMIŞ MEĞER!
BİR dönem hem oyunculuk yaptınız hemde şarkı söylediniz. Neden devam etmedi?
Şarkı söylemek ayıpmış meğer! O zamanöğrendim, bilmiyordum yani... Çok enteresaninsanlar var bu ülkede 'yakışıyor mube abicim şarkı. Ne işin var şarkıyla falanne gerek var' türünden sözler ettiler. AllahAllah yaa... Çok acayip değil mi bu?. Pardonda sana mı soracağım nasıl yaşayacağımı.İlk bir kayıt aldım dinledim 'bu ne be'dedim. Hiç beğenmedim. Ben şarkı söylemedenönce uzun süre ses terapisi aldım.Şan eğitimi de aldım. İsmail Koçak'a gittim.Öğrenmeye başladıkça eğlenceli bir hal alıyor.Hocam da bana 'ünlü kişilerle de yaptımbu işi ama bir tek sen zevk aldın' dedi.
2014'TE KARİYERİM TEKRAR BAŞLADI
SEMİH Saygıner küllerinden mi doğdu?
Aslında kül olmadım. Çünkü bilinçli bir şekilde bıraktım bilardoyu. Doğru bir hamle yaptığımı düşünüyorum. 2014 yılında tekrar kariyerimi sıfırdan başlattım. İlk 3-4 yıl çok zorlandım ama kendimden bir şeyler bekliyordum.