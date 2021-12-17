17 yıl sonra Dünya Kupası’nı kazanan milli bilardocu Semih Saygıner Sabah Spor’a konuştu

Giriş Tarihi: 17.12.2021

Şampiyonluğa öz güven ve inanç anlamında çok ihtiyacım vardı. 7.5 yıllık aradan sonra başarı kazanmak kolay değil. Aslında başarı gelmiyor onu hak ediyorsunuz Geçen zamanda masalar değişmiş, topun akışı bile farklı olmuştu. Şunu fark ettim; eski oynadığım oyunla başarılı olamam. Kendime artık format atmam lazım dedim Bilardoyu bırakmak beni o kadar da acıtmadı. Oturup ağıt yakacağıma başka alanlarda bilgi ve birikim sahibi oldum. Boşluğa düşmedim, önemli olan yaşamın kendisidir