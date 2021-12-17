Vakıf hızlı başladı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti. İlk sette Ogbogu ve Haak ile sayılar bulan VakıfBank, 25-13'lük sonuçla 1-0 öne geçti.İstanbul temsilcisi, önemli isimlerini dinlendirdiği bu seti de rahat bir şekilde 25-10 kazanarak skoru 2-0 yaptı.ORGANIZASYONDA daha önce 3 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında bugün saat 18.30'da Brezilya'nın Minas takımıyla karşılaşacak.da forma giyiyor.