Vakıf hızlı başladı

Ankara’da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın B Grubu’ndaki ilk maçında rakibine sadece 40 sayı veren VakıfBank’ta orta oyuncular Ogbogu (12) ve Zehra (11) hücumu sırtladı
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında VakıfBank, Kazakistan'ın Altay takımını 3-0 mağlup etti. İlk sette Ogbogu ve Haak ile sayılar bulan VakıfBank, 25-13'lük sonuçla 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılarınbaş antrenörü Giovanni Guidetti, 2. sette rotasyonagiderek Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, TuğbaŞenoğlu'na görev verdi. İstanbul temsilcisi, önemli isimlerini dinlendirdiği bu seti de rahat bir şekilde 25-10 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Gabri, Ogbogu,Haak ve Hackley'i skorda farkı açınca dinlendirenVakıfBank son seti 25-17, maçı da 3-0 kazandı.
İKİNCİ RAKİP NERİMANLI MİNAS
ORGANIZASYONDA daha önce 3 kez şampiyonluk yaşayan VakıfBank, gruptaki ikinci maçında bugün saat 18.30'da Brezilya'nın Minas takımıyla karşılaşacak. Brezilya ekibindetecrübeli milli oyuncuNeriman Özsoy da forma giyiyor.