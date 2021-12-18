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Giriş Tarihi: 18.12.2021

Voleybolda Türk derbisi VakıfBank-Fenerbahçe

Voleybolda Türk derbisi VakıfBank-Fenerbahçe

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda sarı-siyahlılar, Minas’ı 3-0 mağlup etti. VakıfBank bugün yarı finalde F.Bahçe Opet ile karşılaşacak

TÜRKİYE'NİN ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya'nın Minas takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Haak ve Gabri ile etkili olan VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti, 25-18 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu devam ettiren sarı-siyahlılar, 25-17 ile 2-0 öne geçti. Son seti de 25-18 alan VakıfBank, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 3-0 kazanarak B Grubu'nu lider tamamladı. Bugün saat 18.30'da VakıfBank ile A Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet kozlarını paylaşacak. Diğer yarı final ise saat 15.00'te Imoco Volley ile Minas arasında olacak.

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Voleybolda Türk derbisi VakıfBank-Fenerbahçe
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