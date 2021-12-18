Voleybolda Türk derbisi VakıfBank-Fenerbahçe

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda sarı-siyahlılar, Minas’ı 3-0 mağlup etti. VakıfBank bugün yarı finalde F.Bahçe Opet ile karşılaşacak
TÜRKİYE'NİN ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank,Brezilya'nın Minas takımını3-0 mağlup ederek yarı finaleyükseldi ve FenerbahçeOpet'in rakibi oldu. Haak ve Gabri ile etkili olan VakıfBank, teknik molasına 12-9 önde girdiği seti, 25-18 kazandı. İkinci sette de üstün oyununu devam ettiren sarı-siyahlılar, 25-17 ile 2-0 öne geçti. Son seti de 25-18 alan VakıfBank, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 3-0 kazanarak B Grubu'nu lider tamamladı. Bugün saat18.30'da VakıfBank ile AGrubu'nu ikinci sırada bitirenFenerbahçe Opet kozlarınıpaylaşacak. Diğer yarı final ise saat 15.00'te Imoco Volley ile Minas arasında olacak.