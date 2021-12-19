Final Vakıfbank’ın

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın iki Türk takımının yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i yenerek finale çıktı. Sarı-siyahlılar, finalde İtalya’dan Imoco Conegliano’nun rakibi oldu
2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde iki temsilcimiz VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, finale adını yazdırıp İtalyan Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. 25-19, 29-27 ve 25-23setleri kazanan VakıfBank'taIsabelle Haak 17 sayıyla takımınınen skoreri oldu. Gabi 13, Zehra Güneş ve Michelle Bartsch-Hackley 5'er sayı kaydederek katkı sağladı. VakıfBank, Dünya KulüplerŞampiyonası'nda finalindebugün son şampiyon ImocoConegliano ile saat 18.30'dakarşılaşacak ve kupayı müzesinegötürmeye çalışacak.
'MÜKEMMEL TAKIMIZ'
VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar mükemmel bir takım. Her pozisyonda en iyi isimlere sahipler. Finali de kazanacağız" dedi.