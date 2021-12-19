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Giriş Tarihi: 19.12.2021

Final Vakıfbank’ın

Final Vakıfbank’ın

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın iki Türk takımının yarı final müsabakasında VakıfBank, Fenerbahçe Opet’i yenerek finale çıktı. Sarı-siyahlılar, finalde İtalya’dan Imoco Conegliano’nun rakibi oldu

2021 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde iki temsilcimiz VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-siyahlılar, finale adını yazdırıp İtalyan Imoco Conegliano'nun rakibi oldu. 25-19, 29-27 ve 25-23 setleri kazanan VakıfBank'ta Isabelle Haak 17 sayıyla takımının en skoreri oldu. Gabi 13, Zehra Güneş ve Michelle Bartsch-Hackley 5'er sayı kaydederek katkı sağladı. VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalinde bugün son şampiyon Imoco Conegliano ile saat 18.30'da karşılaşacak ve kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

'MÜKEMMEL TAKIMIZ'
VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlar mükemmel bir takım. Her pozisyonda en iyi isimlere sahipler. Finali de kazanacağız" dedi.

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