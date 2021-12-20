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Giriş Tarihi: 20.12.2021 12:51

Çukurova’nın Sultanları üst üste 10’uncu galibiyetini aldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Çukurova’nın Sultanları üst üste 10’uncu galibiyetini aldı

Sigorta Shop Türkiye Kadınlar 1. Voleybol Lig ekiplerinden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Nevşehir Belediye Numune Gençlik takımını rahat bir oyunun ardından 3-0 mağlup etti.

Çukurova'nın Sultanları, Menderes Spor Salonunda oynanan maçtaki güzel sonuçla ligde üst üste 10'uncu galibiyetini almış oldu ve averajla ikinci sırada yer aldı.

İlk yarının son maçına iyi başlayan Çukurova Belediyesi SK, ilk seti 25-13 kazandı. Setlerde 1-0 öne geçen Çukurova'nın Sultanları ikinci seti de 25-15 alarak durumu 2-0'a getirdi. Çukurova'nın Sultanları daha çok yedek oyuncularına şans verdiği son seti de 25-16 kazanarak maçı 3-0 almayı bildi. Ligde ikinci yarı 8 Ocak 2022 Cumartesi başlayacak ve Çukurova Belediyesi SK, grubun averajla lideri olan lbank'ı Menderes Spor Salonunda ağırlayacak.

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Çukurova’nın Sultanları üst üste 10’uncu galibiyetini aldı
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