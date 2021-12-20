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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Helal olsun Vakıfbank

Helal olsun Vakıfbank

Türkiye’deki organizasyonun finalinde temsilcimiz, son şampiyon Imoco Volley’le karşılaştı. Tie-break’e giden maçta İtalyan ekibini 3-2 yenen VakıfBank, tüm ülkeyi sevince boğdu

Voleybolda dün gurur dolu anlar yaşandı. VakıfBank, Türkiye'de ilk kez düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-2 devirdi ve şampiyonluğa uzandı. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede ilk seti sarı-siyahlılar 25-15 önde kapatırken, ikinci seti 25-22 alan Imoco Volley durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette Haak'la etkili olan temsilcimiz, 25-22 ile tekrar öne geçti. Egonu ile pes etmeyen İtalyanlar, maçı 25-22 ile tiebreak'e götürdü. Bu bölümde hata yapmayan VakıfBank, seti 15-7, maçı da 3-2 kazanarak son şampiyonu devirdi, kupayı 4. kez müzesine götürdü. F.Bahçe Opet de üçüncülük maçında Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenip bronz madalyayı aldı.

'BÜYÜK BİR MUTLULUK KAYNAĞI OLDUNUZ'
VAKIFBANK'I Türk spor kulüplerinin yanı sıra federasyonlar da bu başarısından dolayı kutladı. Karşılaşmayı salonda izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sarısiyahlılar için şu mesajı yayımladı: "VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in sahada ortaya koydukları mücadele bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Türkiye olarak böylesine güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan da son derece mutluyuz."

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