Hande Baladin’ın hedefi Avrupa!

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü yaşayan Baladin, arka arkaya gelen başarıların ardından voleybola olan seyirci ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Bizim her zaman istediğimiz futbol, basketbol kadar izlenebilmekti. Onları geçmek gibi bir düşüncemiz hiç yoktu. Ama son dönemlerde çok fazla seyirci desteği var. Voleybol çok izleniyor. Bundan önce ligin son sıralarındaki takımlarla oynadığımızda tribünleri boş görebiliyorduk ama şu anda tüm maçları tam kapasiteyle oynuyoruz" şeklinde konuştu.





"İLK YARI GÜZEL GEÇTİ"

Ligin ilk yarısını liderle aynı puanda ikinci olarak bitirdiklerini ve kendi takımı adına güzel bir ilk yarı geçirdiklerini söyleyen Baladin, "İlk yarı kendi takımım adına güzel geçti. Hocamız değişti. Yeni gelen oyuncular oldu. Yeni bir sistemimiz var ama bu süre zarfı içinde biz de en iyi şekilde çalışarak elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalıştık ve ikinci tamamladık. Hedeflerimiz daha farklı. Ligde şampiyon olmak ve Avrupa'da, Türkiye kupasında şampiyonluk gibi hedeflerimiz var. Onlar için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Şu anda bir araya girdik. Daha sonra tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Bu arada maçlar yokken çok yüksek seviyede performans göstermemiz gereken antrenmanlarımız var. Orada kendimizi daha da geliştirerek ligin ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.