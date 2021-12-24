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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:36 Son Güncelleme: 24.12.2021 15:38

Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı

Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı

Geleneksel Roket Yarışı, Palandöken’de gerçekleşti. Roket Yarışına, 3’ü olimpik olmak üzere, 75 sporcu katıldı.

17 Aralık tarihinde Palandöken Kayak Merkezi ana pistinde düzenlenen Roket Yarışına, 7 farklı kayak kulübü ve bireysel sporcular olmak üzere 75 kayakçı katıldı. Aralarında 3 olimpik sporcunun da yer aldığı dev yarış, özel teknoloji kar saklama ve kar üretme sistemleri sayesinde 3 saate yakın sürdü. Yarışta, Ski Lab Powered by BtcTurk'ün yanı sıra; Ses Kayak Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rüzgar Kayak Kulübü, İstanbul Üniversitesi Kayak Kulübü, İran Milli Takımı, Snowy Path Kulübü ve bireysel sporcular mücadele etti.

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Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı
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