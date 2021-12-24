Roket Yarışı’nda 3’ü olimpik 75 sporcu yarıştı

17 Aralık tarihinde Palandöken Kayak Merkezi ana pistinde düzenlenen Roket Yarışına, 7 farklı kayak kulübü ve bireysel sporcular olmak üzere 75 kayakçı katıldı. Aralarında 3 olimpik sporcunun da yer aldığı dev yarış, özel teknoloji kar saklama ve kar üretme sistemleri sayesinde 3 saate yakın sürdü. Yarışta, Ski Lab Powered by BtcTurk'ün yanı sıra; Ses Kayak Kulübü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Rüzgar Kayak Kulübü, İstanbul Üniversitesi Kayak Kulübü, İran Milli Takımı, Snowy Path Kulübü ve bireysel sporcular mücadele etti.