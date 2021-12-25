Şampiyon Karateci öğretmen oldu

Çocukluğunda çok hızlı ve hareketli olduğu için babasının yönlendirmesiyle karate sporuna başlayan Kağıtsporlu Gülsen Demirtürk, bugün başarılarıyla gençlere örnek oluyor. Henüz hiçbir şeyin farkında olmadığı bir yaşta, oyun odaklı başladığı karatede gün geçtikçe yeteneğinin farkına varan Demirtürk, bu sporu hayatında süreklilik haline getirerek profesyonel spor hayatına adım attı.

Okul hayatıyla spor hayatını dengeli bir şekilde yürütmeyi başaran Demirtürk, küçük yaşına rağmen hem uykusundan hem de sosyal hayatından ödün vererek gece gündüz antrenman yaptı. Başarılı olmasındaki en önemli faktörün fedakârlık olduğunu söyleyen Demirtürk, "Arkadaşlarım okul çıkışında gezmeye giderken ben çantamı alıp antrenman yapmaya geliyordum. Antrenman sonrası da eve gidip ders çalışıyordum. Özel hayatımdan fedakârlık yaptım. Bunun için pişman değilim. Keşke daha çok fedakârlık yapıp daha ileriye gitseydim" dedi. Demirtürk, 2 Şubat tarihinde Kocaeli Dilovası TOKİ Selahaddin Eyyübi Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayacak.

TEMELİNDEN GELİYORUM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da 11 yıldır karate branşında spor yapan Demirtürk, sporun hayatının tümü olduğunu aktardı. Kağıtspor'da her anlamda destek gördüklerini ifade eden Demirtürk, şöyle konuştu: "Bu kulübün temelinden geliyorum. Çocukluktan itibaren burada yetiştim. Karate camiasında birçok arkadaşım var. Bizim kulübümüzün sağladığı imkânları sağlayan başka bir kulüp yok. Bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Yeni başlayan ya da başlamak isteyen herkese Kağıtspor'u öneriyorum. Çünkü spor gerçekten bir insanın mental ve fiziksel açıdan tamamını oluşturuyor. Kendini daha iyi hissediyorsun ve daha fazlasını istiyorsun. Kağıtspor bir sporcunun hayatına bunları fazlasıyla katıyor."

OKUL VE SPOR HAYATI BİR ARADA YÜRÜMELİ

Kağıtspor hocalarına da minnetini dile getirmeyi de unutmayan Demirtürk, Mesut Kolarlı, İsmail Hakkı Bulut ve İbrahim Erçin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Demirtürk, "Hocalarımız her zaman şunu savunur. Hem okul hayatında hem de spor hayatında kariyerini aynı anda götürebilmek bir sporcu için kariyer anlamında çok önemli bir şey. Ben de ikisini aynı anda götürebilmeye çalıştım. Başardım mı? Okul hayatında evet ama kariyer hayatında hala devam eden bir sürecim var" diye konuştu.

"20 KEZ DÜŞSEM DE 21. KEZ AYAĞA KALKTIM''

Zaman zaman spor hayatındaki başarısızlıkların kendisini çok etkilediğini anlatan Demirtürk, "20 kez düşsem de 21. kez ayağa kalktığımı gördüğüm zaman daha fazla tutundum. İlerlemeye çalıştım. Elimden geldiğince de çalışmaya devam ediyorum. Çünkü spor hayatım hala devam ediyor" dedi.Kariyer hayatındaki başarılarını ferdiye taşımak isteyen Demirtürk, 55 kiloda dünya şampiyonu olmak istediğini söyledi. Küçük yaşta birçok başarıya imza atan Demirtürk'ün, 15 yaşında Balkan şampiyonluğu, 16 yaşında Avrupa 2.'liği ve 17-18-19 yaş aralığında ise Avrupa ve dünya ikinciliği var.

"MİLLİ SPORCU OLMANIN AVANTAJLARI ÇOK FAZLA"

Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Demirtürk, sporun okul hayatının da tamamını oluşturduğunu dile getirdi. Üniversiteye spor sayesinde girdiğini ifade eden genç sporocu, "Milli sporcu olmanın avantajları çok fazla. Bunun en büyük örneği de milli sporculara verilen destek. Çünkü bizim milli kamplarımız oluyordu ve derslerimizden geri kalıyorduk. Her zaman yanımızda olan üniversiteme ve hocalarıma teşekkür ederim" diye konuştu. Demirtürk, 2 Şubat tarihinde Dilovası TOKİ Selahaddin Eyyübi Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başlayacak.