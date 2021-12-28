Dünya rekoru artık Emre’nin

F.Bahçe’nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalamada 24.95’lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. 25 saniyenin altına inen ilk sporcu olarak tarihe geçti
Milli yüzücümüz Emre Sakçı, büyük bir başarıya daha imza attı. Sakçı, Gaziantep'de düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama finalinde 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı. 24 yaşındaki Fenerbahçeli yüzücü, 25.25 ileBelaruslu İlya Shymanovich'eait dünya rekorunu geliştirerek 12 yıl sonra unvanın yeni sahibi oldu. Rekortmen sporcumuz Sakçı, ayrıca bu mesafede 25 saniyenin altına inen ilk sporcu olarak tarihe geçti. Sakçı, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dünya Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama yarı finalinde 1. olmasına rağmen diskalifiye edilmişti.