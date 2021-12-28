Emre Sakçı'dan rekor sonrası ilk sözler! "Çok gururluyum"

'12 YILDIR KIRILAMAYAN REKORDU'

Türkiye Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe A Takımı Antrenörü Türker Oktay ise Emre'nin ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. 16-21 Aralık tarihinde Abu Dabi'deki dünya şampiyonasına katıldıklarını ve Emre'nin orada rekor kırmak için hazırlandığını belirten Oktay, orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildiklerini ve bunun da cevabını burada verdiklerini kaydetti.





Türker Oktay, ''Şu an burada Türkiye Kulüplerarası Puanlı Yüzme Şampiyonası var. Yarın da milli takım için seçmeler başlayacak. Kulüplerarası şampiyona 25 metrelik kısa kulvar olarak düzenleniyor. Milli takım için ise 50 metre olarak düzenleniyor. 16-21 aralık tarihinde Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katıldık. Esas hazırlandığımız yer orasıydı. Orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildik. Bu rekoru orada kıracaktık ve ülkemize ilk birinciliğimizi elde edecektik. Diskalifiye edildiğimiz yarı finalde bile yaptığımız derece dünya şampiyonluğuna denk geliyordu. Bu durum bizi hırslandırdı ve bunun cevabını burada çok ciddi bir rekor kırarak verdik. Şu ana kadar rekor 25.25'di ve bu rekor 12 yıldır kırılamıyordu. Sporcumuz Emre Sakçı 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu'' diye konuştu.