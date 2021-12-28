Kılıçlar madalyaya uzandı

ADIYAMAN ESKRİM SPORUNUN MERKEZİ OLDU

Bugüne kadar çok başarılı sporcular yetiştirerek eskrimde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Adıyaman'a her zaman gönül rahatlığı ile geliyoruz diyen, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan V. Ahmet Hakan Hayber; "İl Müdürümüz Fikret Keleş gerçekten her zaman harika organizasyonlar yapıyor. Hem sporcularımıza harika zaman geçirmelerini sağlıyor hem de bu kentte federasyonumuzun bayrağını başarıyla dalgalandırıyor. Ben kendisini eskrim sporuna ve organizasyonlarımıza sağladığı katkılardan dolayı kutluyorum. Adıyaman gerçekten eskrim sporunun merkezi konumuna gelmiştir" dedi.

Gölbaşı spor Salonunda düzenlenen madalya seremonisinin ardından, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan V. Ahmet Hakan Hayber ve Genel Sekreter Yılmaz Portakal, İl Müdürü Keleş'e Eskrim sporuna katkıları ve Adıyaman'da bugüne kadar gerçekleştirilen büyük organizasyonlara başarı ile ev sahipliği yaptıkları için bir plaket ve tablo takdim ederek teşekkür etti.