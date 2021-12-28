Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Rekoru kırdı, telefonları kilitlendi! "Tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım"
Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:55

Rekoru kırdı, telefonları kilitlendi! "Tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım"

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Rekoru kırdı, telefonları kilitlendi! Tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım

Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle rekor kıran milli yüzücü Emre Sakçı, “Rekoru kırdıktan sonra telefonlarım kilitlendi. Tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Rekoru kıracağıma hep inandım ve başardım” dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Emre Sakcı (24), yüzmede büyük bir başarıya daha imza attı. İzmirli Sakcı, İskoçya'daki 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalamada ülkemize ilk madalyayı getirdi. Geçen yıl Macaristan'daki Uluslararası Yüzme Ligi'nde 3 Avrupa rekoru birden kıran Sakcı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Genç yaşında uluslararası alanda ulaşılması zor başarıları yakalayan Sakcı, kariyerine dünya rekorunu da ekledi. Emre Sakcı, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik (saniye) derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak dünya rekorunun sahibi oldu.



TARİFSİZ BİR DUYGU

Rekora ulaşmanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Sakcı, "Bir sporcunun belki de hayatında en mutlu olacağı anlardan birini yaşadım. Mücadele başlamadan önce de hedefim rekordu. Rekoru kıracağıma hep inandım. Kendi kendime, bunu başaracak gücümün olduğunu söyledim. Kendimi motive ettim. Çünkü başarmak için öncelikle kendinizin inanması gerekiyor. Bu duygularla katıldığım şampiyonada da hedefime ulaşarak rekoru geliştirdim" dedi.

DAHA ULAŞACAK ÇOK BAŞARI VAR

Sakcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu dakikadan sonra çevremdeki herkes en az benim kadar mutluydu. Adeta telefonlarım kilitlendi. Arayan, mesajla bana ulaşmaya çalışan, sosyal medyadan tebriklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Ama tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadığımı söyleyebilirim. Sporcunun hedefi bitmez. Önümde daha uzun bir kariyer var. Daha yapacak çok şey, ulaşılacak çok başarı var. Hedefim, ülkemizi uluslararası alanda gururlandıracak yeni başarılar elde etmek. Bana güvenen, destek olan herkese minnettarım."



BEN DE ÇOK HEYECANLANDIM

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, rekortmen öğrenci Emre Sakcı'yı tebrik ederek, "Emre, Milli Sporcu Bursu ile üniversitemizde okuyan, her anlamda arkadaşlarına örnek olan bir öğrencimiz. Rekor haberini aldığımda ben de çok heyecanlandım. Emre'ye hep güveniyor, kendisinin bu başarılara ulaşacağını bekliyorduk. Öyle de oldu. Üniversitemize kattığı değer, bizlere yaşattığı gurur ve mutluluk için kendisine çok teşekkür ediyorum. Emre'nin daha nice başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber-A Para ortak yayınında önemli açıklamalar: TL mevduatlar 38 milyar arttı
Berdan Mardini'yi Gökhan Göz ile aldatan Fatoş Yelliler'in evli erkekler ile mesajları ifşa oldu! Gökhan Göz açtı ağzını yumdu gözünü!
Ankara'da define skandalı! Dere ıslahı diye kazdılar kepçeyle hazine aradılar
Turgut Toplusoy'a büyük şok! Milyonluk tabloları çalıp kaçtı
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
İşte Başkan Erdoğan'ı duygulandıran o kadın! Kanserli babasını bıraktı 'dava' için mesaiye koştu
Yerli ve milli projeler 2022’ye damga vuracak
Bakan Fatih Dönmez'den "Kim Milyoner Olmak İster?" paylaşımı: Yakında 4 olacak inşallah
Son dakika: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden Omicron varyantı açıklaması!
Tanju Özcan eleştirilere tahammül edemedi! 2 bin kişiye dava açtı
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekoru kırdı, telefonları kilitlendi! "Tarifsiz bir mutluluk ve gurur yaşadım"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA