Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Bu yasa milat olacak
Giriş Tarihi: 29.12.2021

Bu yasa milat olacak

Bu yasa milat olacak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CNN Türk'e konuştu. Bakan Kasapoğlu, "Yeni Spor Yasası yılbaşından sonra TBMM'ye sunulacak" derken sözlerine şöyle devam etti: "Spor kulüpleri ve federasyonların katıldığı, ülkemizin bugünlerini ve yarınlarını şekillendirecek bir çalıştay yapıldı. Türkiye'nin potansiyeli var ve bu potansiyelin ortaya çıkması için gerekli hukuki düzen yoktu. Kulüplerin sürdürülebilirliğinin önünü açacağız. Yaptığımız çalışma, sporun tüm etkenleri için herkesin hesap verebilir olduğu bir yapıyı içinde barındırıyor. Sorumluluk sahibi herkesin rolünü açık bir şekilde ortaya koyacak. İnanıyorum ki Türk sporu için bir dönüm noktası, bir milat olacak. Sorumluluk sahiplerinin, dönemleri itibarı ile denetlenmesi çok gerekli ve doğal bir süreç. Belirlenen kriterlere göre bu da düzenlenecek."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray penaltılarda kupaya veda etti! Denizlispor son 16 turuna yükseldi
Terörist cenazesinde tam kadro HDP! Selahattin Demirtaş'ın sözlerini uyguladılar...
Son dakika haberi: TURKOVAC aşısında randevular başlıyor! Etkinlik oranı da açıklandı!
'Var mısın Yok musun?' ile ünlenen Nursel Ergin komşusu Pınar Deniz'i ifşa etti: Kulağımı dayayıp dinliyorum...
Uşak ziyaretinde Meral Akşener’e tepki: “Şehitlere saygı duyun, duymuyorsanız defolun gidin”
Son dakika: 28 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı! Saldırgan kıskıvrak yakalandı
SON DAKİKA | Bakan Kasapoğlu duyurdu! Yeni yıl öncesi 'burs-kredi' müjdesi: Bu gece hesaplarda olacak
Burası Türkiye'nin başkenti Ankara'da bir mahalle! Vatandaş isyan etti: Böyle rezillik görmedim. Mansur Yavaş geldi biz unutulduk
Fatih Terim'den Denizlispor maçı yorumu! "Olmayan gollerin izahı yok"
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu yasa milat olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA