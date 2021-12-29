Bu yasa milat olacak

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet MuharremKasapoğlu, CNN Türk'e konuştu. BakanKasapoğlu, "Yeni Spor Yasası yılbaşından sonraTBMM'ye sunulacak" derken sözlerine şöyledevam etti: "Spor kulüpleri ve federasyonlarınkatıldığı, ülkemizin bugünlerini ve yarınlarınışekillendirecek bir çalıştay yapıldı. Türkiye'ninpotansiyeli var ve bu potansiyelin ortaya çıkmasıiçin gerekli hukuki düzen yoktu. Kulüplerinsürdürülebilirliğinin önünü açacağız. Yaptığımızçalışma, sporun tüm etkenleri için herkesin hesapverebilir olduğu bir yapıyı içinde barındırıyor.Sorumluluk sahibi herkesin rolünü açık bir şekildeortaya koyacak. İnanıyorum ki Türk sporu içinbir dönüm noktası, bir milat olacak. Sorumluluksahiplerinin, dönemleri itibarı ile denetlenmesiçok gerekli ve doğal bir süreç. Belirlenen kriterleregöre bu da düzenlenecek."