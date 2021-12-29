Haksızlığa yanıt verdim!

“Kural bilmez hakemler, Abu Dabi’de ilk dünya şampiyonluğumu yaşama şansımı elimden aldı. Bu rekorla beni diskalifiye eden hakemlere de cevap vermiş oldum”
Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 50 metrekurbağalamada 24.95'le dünya kısa kulvarrekorunu kıran ve 25 saniyenin altına inenilk sporcu olarak tarihe geçen Emre Sakçı, yaşadığı mutluluğu SABAH Spor'la paylaştı. Bir hafta önce Abu Dabi'deki dünya şampiyonasında yaşanan diskalifiye olayının kendisini üzdüğünü hatırlatan Sakçı, "Kural bilmez hakemler, Abu Dabi'de ilk dünya şampiyonluğumu yaşama şansımı elimden aldı. Bu rekorla beni diskalifiye eden hakemlere de cevap vermiş oldum. Ama buülkeye dünya şampiyonluğu da getireceğim.Bunun sözünü veriyorum" dedi.
Telefonum kilitlendi
REKOR kırmanın tarifsiz bir duygu olduğunu söyleyen Emre, "Bir sporcunun hayatında en mutlu olacağı anlardan biri. O dakikadan sonra telefonum kilitlendi. Arayan, mesajla bana ulaşmaya çalışan, sosyal medyadan tebriklerini iletenlere teşekkür ederim. Herkes benim kadar mutluydu" diye konuştu.
Emre örnek öğrencimiz
İZMIR Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi olan Emre'nin başarısı okulunda da sevinçle karşılandı. İEÜ Rektörü Prof.Dr. Murat Aşkar, "Emre milli sporcu bursu ile üniversitemizde okuyor. Her anlamda arkadaşlarına örnek oluyor. Ona güveniyor ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
'Daha iyisinihak ediyoruz'
"Bundan sonra çalışmalarıma devam ederek, her zaman üzerine koyarak yoluma devam etmek istiyorum. Her ne olursa olsun bir adım daha ileriye gitmek istiyorum. Türkiye'de yüzmeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Çünkü çok daha iyilerini hak ediyoruz."