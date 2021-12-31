Denizlispor Başkanı Mehmet Uz’dan transfer sözleri: Abdulkadir Sünger...

"BİR DEĞERSE AVRUPA'DA OYNASI"

"Ben bu çocuğumuzun burada yok olmasını istemem çok bir değerse gitsin Avrupa'da oynasın, başka kulüplerde oynasın biz engel olacak durumda değiliz. Ben bu kulübün menfaatini korumak ve kollamak zorundayım. Ben kulübün menfaati doğrultusunda geleceği olan her türlü teklifi yönetim kuruluyla birlikte değerlendireceğim" dedi.

DENİZLİSPOR'DA TRANSFER YASAĞININ KALKMASI İÇİN 100 MİLYON LİRAYA İHTİYAÇ VAR

Kulübün transfer yasağına ilişkin görüşlerini dile getiren Uz, şöyle konuştu:

"Transfer yasağının kalkması için 100 milyon liraya ihtiyaç var. 12 Ocak tarihinde başlayacak transfer dönemi öncesi, transfer yasağını kaldırabilecek birileri varsa görevi hemen devretmeye hazırız. Bunu görevden kaçtığımız için değil, Denizlispor Kulübünün bu çıkmazdan bir an önce kurtulması ve yoluna daha emin adımlarla devam etmesi için yapmaya hazırız. Kişiler ve yönetimler gelip geçicidir. Bizden önce onlarca başkan, yüzlerce yönetici buraya hizmet verdi. Bizde bu zincirin sadece bir halkasıyız.

Ancak ortada çok ciddi bir gerçek var. 12 Ocak 2022'ye kadar önceden gelen tüm futbolcular yasak listesine girecek. Bu rakam sadece yabancı oyuncularda 88 milyon liradır. Yaklaşık 12 milyon lira da ayrı olan yasaklar var. Toplamda 100 milyon liraya yakın transfer yasağımız var."

Kulübün şu anda yaklaşık 153 milyon lira borcu olduğunu hatırlatan Uz, bunun sadece 6 milyon 577 bin lirasının kendi dönemlerine ait olduğunu, 78 milyon 615 bin 704 liranın ise ağustosta bilanço ile yeni yönetime devredildiğini kaydetti.

Bazı internet sitelerinde borçla ilgili farklı bilgilerin yer aldığını aktaran Uz, "Pandemi indirimlerinin iptali nedeni ile gelen 640 bin 700 avro ve 1 milyon 966 bin 891 lira, fesih tazminatları ve para cezalarından gelen 3 milyon 201 bin 655 avro, fesih tazminatları ve para cezalarından gelen 22 bin 500 dolar, 30 milyon lira da kur farklarından gelen borcumuz vardır. Sanki borcu 78 milyon lira olarak almışız ve 153 milyon liraya çıkarmışız şeklinde haberler yapılıyor. Böyle bir şey yok. Biz şeffaf şekilde bunu sizinle paylaşmak istedik." diye konuştu.