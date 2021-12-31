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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Turksporu’na madalya yağdı

Turksporu’na madalya yağdı

Turkcell’in sponsorluğundaki TURKSPORU’nun destek verdiği atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlarda 2021’de tarih yazıldı, 486 madalya kazanıldı

TURKSPORU'NUN ana sponsoru Turkcell'in desteğindeki 3 branşta Türkiye 2021'e damga vurdu. Atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlarda 190 altın, 152 gümüş ve 144 bronz madalya kazanıldı. Geçtiğimiz hafta yüzmede Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesi ile dünya rekorunu kırarken, Ampute Milli Futbol Takımımız da üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Atletizmde tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Türkiye, 6 sporcu ile olimpiyatlarda yarıştı. Ciritte Eda Tuğsuz Tokyo'daki oyunlarda 4. olurken, Necati Er de 1948'den bu yana ilk kez üç adım atlamada finalde yarıştı. 2021 sezonu içinde salon ve açık havada toplam 88 Türkiye rekoru yenilendi. Milli yüzücülerimiz uluslararası organizasyonlarda 87'si altın, 56'sı gümüş, 55'i bronz olmak üzere toplam 198 madalya kazandı. Bedensel engelli milli sporcular ise 52 altın, 51 gümüş ve 44 bronz madalya topladı.

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Turksporu’na madalya yağdı
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