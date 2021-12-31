Turksporu’na madalya yağdı

Turkcell’in sponsorluğundaki TURKSPORU’nun destek verdiği atletizm, yüzme ve bedensel engelli sporlarda 2021’de tarih yazıldı, 486 madalya kazanıldı
TURKSPORU'NUN ana sponsoru Turkcell'in desteğindeki 3 branşta Türkiye 2021'e damga vurdu. Atletizm,yüzme ve bedensel engelli sporlarda190 altın, 152 gümüş ve144 bronz madalya kazanıldı. Geçtiğimiz hafta yüzmede Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesi ile dünya rekorunu kırarken, Ampute Milli Futbol Takımımız da üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu. Atletizmde tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Türkiye, 6 sporcu ile olimpiyatlarda yarıştı. CiritteEda Tuğsuz Tokyo'dakioyunlarda 4.olurken, NecatiEr de 1948'denbu yana ilk kezüç adım atlamadafinaldeyarıştı. 2021 sezonu içinde salon ve açık havada toplam 88 Türkiye rekoru yenilendi. Milli yüzücülerimiz uluslararası organizasyonlarda 87'si altın, 56'sı gümüş, 55'i bronz olmak üzere toplam 198 madalya kazandı. Bedenselengelli millisporcularise 52altın, 51gümüş ve44 bronzmadalyatopladı.