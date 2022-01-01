Spor yasasıyla kemikleşmiş sorunları çözeceğiz

Bu, Türk sporunda önemli bir eksikti. Biz tüm paydaşların katıldığı bir çalıştayda Türk sporunun daha rasyonel yönetilebilmesi için nasıl bir zemin gerektiğini tartıştık ve tüm önerilerimizi Yüce Meclisimize ilettik.O zemini Türk sporunun menfaatine olacak şekilde kullanmak sporun profesyonellerinin görevi. Eminim Türk sporunun yıllar boyunca kemikleşmiş olan bazı sorunlarının çözümünde bu yasa önemli bir zemin oluşturacak.Bizim organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Bunda tesislerimiz kadar, ulaşım, teknolojik altyapımız ve kaliteli insan gücümüzün etkisi var.İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Buz hokeyinden yelkene, güreşten atletizme kadar birçok sporda uluslararası turnuvalarımız var.Öncelikle tüm dünya için sağlıklı bir yıl diliyorum. Tüm sporcularımızın sakatlıktan ve hastalıktan uzak olması bizim birinci önceliğimiz. Sonrasında tüm branşlarda yakaladığımız başarı ivmesinin artarak devam etmesi en büyük dileğim. 2022'de daha fazla çocuğumuzun güzel örneklerden etkilenerek spora başlamaları en büyük dileğim. Artık her mahallede tesisimiz var. Spor yapmak isteyen her çocuğumuza, gencimize, vatandaşımıza kapımız açık. 2022 yılında da farklı branşlarda, toplumsal projelerle sporu yaymaya devam edeceğiz.Gençler bizim başımızın tacı. Gençlik ve spor, birbirinden ayrılmaz iki unsur. Sadece tesis açmıyoruz, tesislerimizi projelerle destekleyip kullanılır hale getiriyoruz.projesiyle üç milyon insanımıza yüzme öğrettik. Yine "projemiz var. Basketbolu sokaklarla buluşturacak projemiz 2022 yılının imza işlerinden biri olacak. Türkiye'nin ilk veledromunu Konya'da açacağız. Tesisler yükseldikçe, spora erişim kolaylaştıkça başarılar da gelmeye devam edecek.Farklı branşlardaki başarı, spor imkânlarına ulaşımın kolaylaşmasıyla, modern tesislerin artmasıyla doğrudan alakalı.Olimpiyatlarda okçuluk gibi, jimnastik gibi, boks gibi dallarda ilk kez madalyalar aldık. Yüzmede rekor bir kotayla oradaydık.Motor sporları kocaman bir endüstri. Hem ekonomisi hem ülke tanıtımına sağladığı muazzam bir katkı var.Ankara'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü çok önemli.Spor tesisleri yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.Yakın zamanda Ordu, Alsancak, Erzincan stadyumlarını açtık, Ankara Stadı proje çalışmasında son aşamaya gelindi.İlkleri yaşadığımız bir yıl oldu. Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar hem kazanılan madalya sayısıyla hem o madalyaların farklı branşlarda kazanılmasıyla akıllara kazındı. Türkiye son 19 yılda bir tesis devrimi gerçekleştirdi.Sporun kolay ulaşılabilir olması, farklı branşlardaki sporcu sayımızı da arttırdı ve önemli başarılar elde ettik. Bu açıdan sportif anlamda 2021'i çok özel bir yere koyuyorum.Abi-kardeş ilişkisi var aramızda. Ben Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar öncesinde tüm sporcularımızın kamplarını ziyaret ettim. Dinlenme aralarında sohbet ettik. Günlük şeylerden konuştuk.Tokyo'da da devam etti bu. Sadece mutlulukta değil, üzüntüde de birlikteydik.Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar'da elde ettiğimiz tarihi başarılar beni çok mutlu etti.Pandemi dolayısıyla bütün dünyada insanların yaşamlarını kaybetmesi. Başarılar ve başarısızlıklar gelip geçiyor ama dünyada insan hayatı ve sağlığı kadar önemli bir şey yok.O kadar çok var ki seçmem zor. Branş ayırt etmeden söylüyorum; yıl boyunca ülkemizi temsil eden tüm sporcularımız, sportif başarılarından bağımsız olarak, benim unutulmazlarım arasındadır.