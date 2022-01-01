Spor yasasıyla kemikleşmiş sorunları çözeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021'de kazanılan tarihi başarıları, yeni yıl projelerini ve hedeflerini anlattı: Tüm paydaşlarla birlikte çalıştığımız Yeni Spor Yasası'nı Meclisimize ilettik. Eminim bu yasa, Türk sporunun önemli sorunlarının çözümünde zemin oluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanı modern tesislerle doldu. Gençler her zaman başımızın tacı. Açtığımız tesisler ve projelerle biz onlara ulaştık, onlar da başarıya
Sayın Bakanım, "Yeni Spor Yasası,yılbaşından sonra TBMM'ye sunulacak"açıklamasını yaptınız.. Yasayadair neler söylersiniz?
Bu, Türk sporunda önemli bir eksikti. Biz tüm paydaşların katıldığı bir çalıştayda Türk sporunun daha rasyonel yönetilebilmesi için nasıl bir zemin gerektiğini tartıştık ve tüm önerilerimizi Yüce Meclisimize ilettik. Bu yasanın biramacı var; başta spor kulüpleriolmak üzere yönetimselanlamda sorunsuz bir yapıyıoluşturmak. Bizim görevimiz zeminihazırlamak. O zemini Türk sporunun menfaatine olacak şekilde kullanmak sporun profesyonellerinin görevi. Eminim Türk sporunun yıllar boyunca kemikleşmiş olan bazı sorunlarının çözümünde bu yasa önemli bir zemin oluşturacak.
Türkiye artık bir organizasyonülkesi. 2022'de Türkiye olarak hangiorganizasyonlara ev sahipliği yapacağız?
Bizim organizasyon kabiliyetimiz çok yüksek. Bunda tesislerimiz kadar, ulaşım, teknolojik altyapımız ve kaliteli insan gücümüzün etkisi var. 2022'deyine birçok organizasyona ev sahipliğiyapacağız. Eskrim ve kickboksta AvrupaŞampiyonaları ülkemizde düzenlenecek. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Buz hokeyinden yelkene, güreşten atletizme kadar birçok sporda uluslararası turnuvalarımız var. Her sene olduğu gibi CumhurbaşkanlığıBisiklet Turu, teniste İstanbulCup bu sene de takvimde. Sene içindebelirlenecek farklı organizasyonlar dalisteye dahil olabilir.
2022'DE DAHA BÜYÜKBAŞARILARA KOŞACAĞIZ 2022'den beklentileriniz neler?
Öncelikle tüm dünya için sağlıklı bir yıl diliyorum. Tüm sporcularımızın sakatlıktan ve hastalıktan uzak olması bizim birinci önceliğimiz. Sonrasında tüm branşlarda yakaladığımız başarı ivmesinin artarak devam etmesi en büyük dileğim. 2022'de daha fazla çocuğumuzun güzel örneklerden etkilenerek spora başlamaları en büyük dileğim. Artık her mahallede tesisimiz var. Spor yapmak isteyen her çocuğumuza, gencimize, vatandaşımıza kapımız açık. 2022 yılında da farklı branşlarda, toplumsal projelerle sporu yaymaya devam edeceğiz. Yeni yılda öncelikler neler?
Gençler bizim başımızın tacı. Gençlik ve spor, birbirinden ayrılmaz iki unsur. Sadece tesis açmıyoruz, tesislerimizi projelerle destekleyip kullanılır hale getiriyoruz. "Yüzme BilmeyenKalmasın" projesiyle üç milyon insanımıza yüzme öğrettik. Yine "10 Bin Pota" projemiz var. Basketbolu sokaklarla buluşturacak projemiz 2022 yılının imza işlerinden biri olacak. Türkiye'nin ilk veledromunu Konya'da açacağız. Tesisler yükseldikçe, spora erişim kolaylaştıkça başarılar da gelmeye devam edecek.
TÜRKİYE'NİN AYAKSESLERİ DUYULUYOR 2021'in kış ayları motosiklette ToprakRazgatlıoğlu'nun şampiyonluğu, voleyboldaVakıfBank ve F.Bahçe ile kürsüye çıkmamız,Emre Sakçı'nın havuzdaki dünya rekoru ileiçimizi ısıttı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?
Farklı branşlardaki başarı, spor imkânlarına ulaşımın kolaylaşmasıyla, modern tesislerin artmasıyla doğrudan alakalı. Şu anda ülkemizdelisanslı sporcu sayımız 11 milyona yaklaştı. Olimpiyatlarda okçuluk gibi, jimnastik gibi, boks gibi dallarda ilk kez madalyalar aldık. Yüzmede rekor bir kotayla oradaydık. Yüzmede başarının ayakseslerini zaten duyuyorduk. Emre'nindünya rekoru, pastanın üzerindeki çilekoldu adeta. Motor sporları kocaman bir endüstri. Hem ekonomisi hem ülke tanıtımına sağladığı muazzam bir katkı var. Toprak dünya şampiyonluğuylabu sporun en önemli yıldızlarından biriolacağını kanıtladı. Ankara'da düzenlenen Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın şampiyonluğu, Fenerbahçe'nin üçüncülüğü çok önemli.
HIZ KESMEK YOK
Spor tesisleri yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek. Bugün 69 adetstadyum, 532 adet sporsalonu, 388 gençlik merkezi,770 futbol sahası, 374yüzme havuzu, 44 atletizmpisti ve 314 çeşitli branşlardatesisimiz Türk sporunahizmet veriyor. Yakın zamanda Ordu, Alsancak, Erzincan stadyumlarını açtık, Ankara Stadı proje çalışmasında son aşamaya gelindi.
GENÇLERLE SADECE BAŞARIYI DEĞİL HAYALLERİ DE PAYLAŞIYORUZ 2021 Türk sporu için özellikle TokyoOlimpiyatları'nda alınan madalyahaberleri, yaşanan ilkler ile güzelleşti.2021'i nasıl yorumlarsınız?
İlkleri yaşadığımız bir yıl oldu. Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar hem kazanılan madalya sayısıyla hem o madalyaların farklı branşlarda kazanılmasıyla akıllara kazındı. Türkiye son 19 yılda bir tesis devrimi gerçekleştirdi. Doğusundan batısına; kuzeyindengüneyine ülkemizin her köşesimodern spor tesisleriyle dolu. Sporun kolay ulaşılabilir olması, farklı branşlardaki sporcu sayımızı da arttırdı ve önemli başarılar elde ettik. Bu açıdan sportif anlamda 2021'i çok özel bir yere koyuyorum. Olimpiyatlarda sporcularla farklıbir iletişiminiz vardı. Tüm heyecanı onlarlayaşıyorsunuz. Sporcular da doğumgününüzü bir video mesajla kutladı. Nelerhissettiniz?
Abi-kardeş ilişkisi var aramızda. Ben Olimpiyatlar ve Paralimpik Oyunlar öncesinde tüm sporcularımızın kamplarını ziyaret ettim. Dinlenme aralarında sohbet ettik. Günlük şeylerden konuştuk. Kimi düğününe davet etti, kimi mezuniyetine,kimi evine yemeğe. Kimi 'Kız istemeyeberaber gidelim' dedi, kimi hayallerindenbahsetti… Tokyo'da da devam etti bu. Sadece mutlulukta değil, üzüntüde de birlikteydik. Onlardan gelensürpriz doğum günü videosunugörünce çok mutlu oldum.
KISA...KISA... 2021'de sizi en çok ne mutlu etti?
Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlar'da elde ettiğimiz tarihi başarılar beni çok mutlu etti. 2021'de sizi en çok ne üzdü?
Pandemi dolayısıyla bütün dünyada insanların yaşamlarını kaybetmesi. Başarılar ve başarısızlıklar gelip geçiyor ama dünyada insan hayatı ve sağlığı kadar önemli bir şey yok. 2021'de en unutamadığınız an…
O kadar çok var ki seçmem zor. Branş ayırt etmeden söylüyorum; yıl boyunca ülkemizi temsil eden tüm sporcularımız, sportif başarılarından bağımsız olarak, benim unutulmazlarım arasındadır.