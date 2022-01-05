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Giriş Tarihi: 5.1.2022

Kâbus sporu yeniden vurdu

ÇAĞDAŞ HALICI
Kâbus sporu yeniden vurdu

Omicron varyantının yeni vakaları ortaya çıkarması futbol, basketbol ve voleybol branşlarında endişeye neden oluyor

Koronavirüs kâbusu sporu yeniden sardı. Omicron varyantının hızla yayılıp sporda tekrar etkisini göstermesi endişe veriyor. Başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok branşta vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. Özellikle Avrupa'nın önemli liglerinde İngiltere, İspanya ve İtalya'da maçların oynanması imkânsız hale gelirken, Süper Lig'de de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da Kovid-19 kendini göstermeye başladı. Basketbolda Fenerbahçe, Anadolu Efes, Yukatel Merkezeefendi Bld. ve Semt77 Yalovaspor'daki Koronavirüs etkisiyle müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, voleybolda ise Galatasaray Kadın Takımı'nda PCR testleri pozitif çıkanlar nedeniyle aksamalar meydana geliyor.

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Kâbus sporu yeniden vurdu
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