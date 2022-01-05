Kâbus sporu yeniden vurdu

Omicron varyantının yeni vakaları ortaya çıkarması futbol, basketbol ve voleybol branşlarında endişeye neden oluyor
Koronavirüs kâbusu sporu yeniden sardı. Omicron varyantının hızla yayılıp sporda tekrar etkisini göstermesi endişe veriyor. Başta futbol, basketbol ve voleybol olmak üzere birçok branşta vaka sayılarında her geçen gün artış yaşanıyor. Özellikle Avrupa'nın önemliliglerinde İngiltere, İspanya veİtalya'da maçların oynanmasıimkânsız hale gelirken, Süper Lig'de de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Antalyaspor'da Kovid-19 kendini göstermeye başladı. Basketbolda Fenerbahçe, Anadolu Efes, YukatelMerkezeefendi Bld. ve Semt77Yalovaspor'daki Koronavirüs etkisiyle müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, voleybolda ise GalatasarayKadın Takımı'nda PCR testleri pozitif çıkanlar nedeniyle aksamalar meydana geliyor.