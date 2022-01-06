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Giriş Tarihi: 6.1.2022

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Haber turu
Gaziantep, Stankovski ile 5.5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla tamamlayan Gaziantep Futbol Kulübü, devre arası transfer dönemi başlamadan önemli bir isme imza attırdı. Kırmızısiyahlılar, Makedon futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Luka Stankovski ile 4.5+1 yıllık anlaşma imzaladı. Vardar altyapısından yetişen ve sezon başında Rabotnicki'ye transfer olan 1.90 boyundaki 2002 doğumlu futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor ve sağ ayağını çok iyi kullanıyor.

Başkan açıkladı: Ekuban yüzde 70 Konyaspor'da
Trabzonspor'dan sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için bir süredir Süper Lig kulüpleri devredeydi. Beşiktaş'ın yanı sıra bu transferde istekli olan İttifak Holding Konyaspor'dan, 27 yaşındaki hücum oyuncusu için açıklama geldi. Yeşilbeyazlı kulübün başkanı Fatih Özgökçen, "Teknik direktörümüz İlhan Palut, Ekuban'ı takımında görmek istediğini bana iletti, girişimlere başladık. Genoa 6 Ocak'ta (bugün) Sassuolo ile oynayacak. O maçtan sonra transferin durumu netleşecek. İtalyan kulübü ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 70 aşama kaydettik" dedi.

THY Euroleague'de ertelenen karşılaşma sayısı 8'e yükseldi
THY Euroleague, Kovid-19 vakalarıyla sarsılmaya devam ediyor. Son günlerde takımlardaki pozitiflerden dolayı 19. haftada oynanması planlanan 7 karşılaşma ertelenmişti. Son olarak CSKA Moskova-Barcelona mücadelesinin de İspanyol temsilcisinde çıkan Koronavirüs vakalarından dolayı askıya alındığı duyuruldu. Bu müsabakayla birlikte 19. haftada ertelenen karşılaşma sayısı 8'e çıktı ve geriye yarın oynanacak Olimpia Milano-Zenit maçı kaldı.

Göztepe'de Piric imzaladı Moubandje ve Aleksic sırada
Süper Lig'de ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Göztepe, ara transfere hızlı girdi. Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Boşnak kaleci Kenan Piric ile 1.5 yıllık mukavele yaptı. İzmir ekibi, Başakşehirli Daniel Aleksic için de girişimlere başladı. Göztepe'nin sol bek Moubandje'yle de anlaştığı, oyuncunun hafta içinde İzmir'e gelerek sözleşme imzalayacağı açıklandı.

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