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Giriş Tarihi: 6.1.2022 22:16 Son Güncelleme: 6.1.2022 22:17

Novak Djokovic'in ailesinden Avustralya'ya sert tepki!

AA
Novak Djokovic’in ailesinden Avustralya’ya sert tepki!

Novak Djokovic’in ailesi, Sırp tenisçinin, sezonun ilk grand slam turnuvası için tıbbı muafiyet alarak gittiği Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'nda saatlerce bekletildikten sonra vizesinin iptal edilmesine sert tepki gösterdi.

Dorde Djokovic, kardeşine yapılanların doğru olmadığını belirterek, "Öncelikle belirtmek isterim ki Novak bir suç işlemedi. Ona bir suçluymuş gibi davranılması doğru değil. Sağlık muafiyeti belgesini Avustralyalı yetkililerin bilgisi dahilinde aldı. Onunla aynı belgelere sahip diğer tenisçiler ülkeye girdi ancak Novak hala usulsüzce tutuluyor." dedi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası olan kardeşinin kötü şartlar altında ve kirli bir odada kaldığını ifade eden Dorde Djokovic, "Novak'ın kendi isteği ile ülkeyi terk etme şansı vardı ancak bu karar sonrası Avustralya'ya 3 yıl girme yasağı alırdı." açıklamasını yaptı.

Djokovic'in annesi Dijana Djokovic, oğlunu bu şekilde görmenin çok zor olduğunu dile getirerek, "Hak etmediğimiz, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bunun tamamen siyasi sebeplere bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bu bir skandal. Novak bizim ve tüm Sırbistan'ın gururu." ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan tenisçinin babası Srdan Djokovic ise, "Bu durum tamamen siyasi bir savaş. Novak ülkeye giriş için tüm koşulları karşılıyordu. Novak, tek erkeklerin dünya 1 numarası ve Avustralya Açık'ta da galip gelecekti. Biz buna inanıyoruz. Galip geleceğini bildikleri için ülkeye girişine izin vermediler." diye konuştu.

Davalarından vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Djokovic'in babası, "Novak da haklı olduğu bu davada geri adım atmayacak. Bugün burada, Sırbistan Meclisi'nin önünde büyük bir kalabalık var. Herkes Novak'a destek vermek için burada. Novak Sırbistan, Sırbistan Novak'tır." değerlendirmesinde bulundu.

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Novak Djokovic'in ailesinden Avustralya'ya sert tepki!
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