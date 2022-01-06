Novak Djokovic’in ailesinden Avustralya’ya sert tepki!

Dorde Djokovic, kardeşine yapılanların doğru olmadığını belirterek, "Öncelikle belirtmek isterim ki Novak bir suç işlemedi. Ona bir suçluymuş gibi davranılması doğru değil. Sağlık muafiyeti belgesini Avustralyalı yetkililerin bilgisi dahilinde aldı. Onunla aynı belgelere sahip diğer tenisçiler ülkeye girdi ancak Novak hala usulsüzce tutuluyor." dedi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası olan kardeşinin kötü şartlar altında ve kirli bir odada kaldığını ifade eden Dorde Djokovic, "Novak'ın kendi isteği ile ülkeyi terk etme şansı vardı ancak bu karar sonrası Avustralya'ya 3 yıl girme yasağı alırdı." açıklamasını yaptı.