Djokovic sınır dışı

TENİSTE sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık öncesi yaşanan Novak Djokovic krizi, Sırp tenisçininülkeden sınır dışı edilmesiylesonuçlandı. Bilindiği gibi Kovid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic'e Avustralya Açık'a katılabilmesi için sağlık muafiyeti tanınmış ve büyük tartışma yaratmıştı. Djokovic'in önceki gün Avustralya'ya gelmesiyle birlikte de büyük bir skandal yaşanmış ve Sırp tenisçi ülkeye sokulmamıştı. Bunun nedeni yanlış vize başvurusu olarak açıklansa da son 6 altı ay içinde virüse yakalanan Djokovic'in Avustralya'daki Kovid-19 protokollerini ihlal ettiğini saptayan Sınır Polisi oyuncuyu iki koruma ile birlikte mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirmiş ve pasaportuna da el koymuştu. Olaydiplomatik krize dönüşse de tartışmanınşimdilik üstü kapatıldı.