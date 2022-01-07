Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Djokovic sınır dışı
Giriş Tarihi: 7.1.2022

Djokovic sınır dışı

Djokovic sınır dışı
TENİSTE sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık öncesi yaşanan Novak Djokovic krizi, Sırp tenisçinin ülkeden sınır dışı edilmesiyle sonuçlandı. Bilindiği gibi Kovid-19 aşısı olmayı reddeden Djokovic'e Avustralya Açık'a katılabilmesi için sağlık muafiyeti tanınmış ve büyük tartışma yaratmıştı. Djokovic'in önceki gün Avustralya'ya gelmesiyle birlikte de büyük bir skandal yaşanmış ve Sırp tenisçi ülkeye sokulmamıştı. Bunun nedeni yanlış vize başvurusu olarak açıklansa da son 6 altı ay içinde virüse yakalanan Djokovic'in Avustralya'daki Kovid-19 protokollerini ihlal ettiğini saptayan Sınır Polisi oyuncuyu iki koruma ile birlikte mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirmiş ve pasaportuna da el koymuştu. Olay diplomatik krize dönüşse de tartışmanın şimdilik üstü kapatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kazakistan’da kaos büyüyor! Onlarca kişi hayatını kaybetti
Bakan Özer, Kılıçdaroğlu’nun MEB provokasyonu hakkında konuştu: CHP'lileri davet ettik gelmediler
İddianamedeki skandal detaylar ortaya çıktı! DEVA Partili Metin Gürcan, Türkiye'nin Suriye politikasını sızdırmış
ÖZEL | Trabzonspor 3. transferini bitirdi! Tymoteusz Puchacz ile anlaşma sağlandı
Son dakika haberi! Savunma Sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan: Savaş uçağımız 2023'te hangardan çıkacak
İşte Türkiye'nin savaş uçağı: Göğsümüzü kabartan görüntüler!
Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim ve tatil açıklaması
Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk yaşadığı haberlerine eski eş Seren Serengil'den olay yorum!
Bu detaya dikkat! 2.5 puanlık ilave zam oranı Meclis’ten geçtikten sonra uygulanacak! Maliye’den yeni maaş genelgesi…
ARKADAŞINA GÖNDER
Djokovic sınır dışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA