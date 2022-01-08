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Giriş Tarihi: 8.1.2022

‘Djokovic terörist değil!’

‘Djokovic terörist değil!’

Sırp hükümetinden, aşı karşıtı olan ünlü tenisçinin Avustralya vizesinin iptal edilip gözetim altında tutulmasına sert tepki geldi. Dışişleri Bakanı Starovic, dünya 1 numarasının politik bir oyunun kurbanı olduğunu ileri sürdü

Erkeklerde dünya tenisinin 1 numarası olan Novak Djokovic, pazartesi günü başlayacak olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası için geldiği Melbourne'de Kovid-19 aşısı olmadığı gerekçesiyle vizesi iptal edilerek gözetim altına alınmıştı. Sırp sporcunun durumu iki ülkeyi karşı karşıya getirdi. Sırbistan Dışişleri Bakanı, Nemanja Starovic, Avustralya'nın Belgrad Büyükelçisi Daniel Emery'den Djokovic ile bizzat ilgilenmesini talep etti. Starovic, "Djokovic, kendi iradesi dışında oynanan politik bir oyunun kurbanı oldu. O suçlu, terörist ya da yaşa dışı bir göçmen değil ancak Avustralya makamları tarafından kendisine bu şekilde davranıldı" dedi. Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews ise Djokovic'in gözaltında olmadığını, istediği zaman dışarıya çıkabileceğini ve kendisine gümrük polisinin yardım edebileceğini söyledi. Djokovic'in sınır dışı edilip edilmeyeceği pazartesi yapılacak duruşmada belli olacak.

OTELİN ÖNÜNDE DESTEK GÖSTERİSİ
Melbourne'de yaşayan Sırplar, Djokovic'in kaldığı göçmenlik gözaltı otelinin önünde toplanarak, Avustralya Hükümeti'ni protesto etti. Ünlü tenisçi ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Dünyanın dört bir yanındaki insanlara destekleri için teşekkür ediyorum. Bunu hissedebiliyorum ve takdir ediyorum" dedi.

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‘Djokovic terörist değil!’
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