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Giriş Tarihi: 8.1.2022 12:37 Son Güncelleme: 8.1.2022 12:57

Djokovic'in avukatları açıkladı! Aşı muafiyeti...

AA
Djokovic’in avukatları açıkladı! Aşı muafiyeti...

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen Novak Djokovic ile ilgili avukatları, Sırp tenisçinin aralıkta yeni tip koronavirüse yakalandığı gerekçesiyle aşıdan muaf tutularak ülkeye giriş izni aldığını savundu. Djokovic'in, 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle Avustralya Tenis Birliğinin verdiği, "Kovid-19 aşısından tıbbi muafiyet" kararıyla geçici vize aldığı öne sürüldü.

Avustralya Açık'a katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen ve bir otele yerleştirilen tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in avukatları, Sırp tenisçinin aralıkta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı gerekçesiyle aşıdan muaf tutularak ülkeye giriş izni aldığını savundu.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinin resmi internet sitesinde, 10 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek duruşma öncesi Djokovic'in avukatlarının sunduğu yazılı savunmaya yer verildi.

Belgede Djokovic'in, 16 Aralık'ta koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 14 gün sonrasında herhangi bir semptom göstermediği gerekçesiyle Avustralya Tenis Birliğinin verdiği "Kovid-19 aşısından tıbbi muafiyet" kararıyla geçici vize aldığı öne sürüldü.

Aşı muafiyetinin ilk olarak birliğin, sonrasında da Victoria Eyalet Hükümeti'nin bağımsız uzmanlardan oluşan kurulları tarafından onaylanarak verildiği kaydedildi. Muafiyet kararının ardından Djokovic'in, ülkeye giriş koşullarını sağladığına ve karantinaya girmeden Avustralya'ya gidebileceğine dair resmi belge aldığı da ifade edildi.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını duyurmuştu.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul görmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, bir otele gönderilmişti. Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti. Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

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Djokovic'in avukatları açıkladı! Aşı muafiyeti...
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