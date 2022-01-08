Mete Gazoz’dan altın madalya

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, altın madalyalarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki Mete, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen2022 Salon Federasyon Kupası'nda,klasik yay erkeklerde altın madalyanınsahibi oldu. Kadınlarda ise Assıya Yılmazer birincilik kürsüsüne çıktı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcukatılırken, makaralı yayda ise erkeklerde Demir Elmaağaçlı, kadınlarda da Sevim Yıldırım birinciliği elde etti.