Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Mete Gazoz’dan altın madalya
Giriş Tarihi: 8.1.2022

Mete Gazoz’dan altın madalya

Mete Gazoz’dan altın madalya
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, altın madalyalarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki Mete, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen 2022 Salon Federasyon Kupası'nda, klasik yay erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise Assıya Yılmazer birincilik kürsüsüne çıktı. İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 69 kulüpten 317 sporcu katılırken, makaralı yayda ise erkeklerde Demir Elmaağaçlı, kadınlarda da Sevim Yıldırım birinciliği elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beslediği pitbullu kavga ettiği kişilerin üstüne saldı! Dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı!
69 milyon takipçiye ulaşan Elon Musk'ın attığı tweet ortalığı karıştırdı
Kazakistan'da neler oluyor? Olayların arkasında kim var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, sabah.com.tr'ye değerlendirdi
Son dakika: Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifi kabul edildi
SON DAKİKA: Eren Erdem canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Mevzu bitti, adayımız...
Paylaşımları yine güldürdü! Eser ve Berfu Yenenler çiftinden oğulları Kuzey'e zor soru: Evin reisi kim?
Balıkesir'de akılalmaz olay! Doktora 'Karınız değil eşiniz diyeceksin' diyerek saldırdı!
Son dakika: Trabzonspor ikinci yarıya galibiyetle başladı! Fırtına Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti...
SON DAKİKA: Kazakistan Büyükelçisi Daily Sabah'a konuştu: Çok organize ve koordineli teröristler ile karşı karşıyayız
Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel dantel büstiyeri ile poz verdi sosyal medya sallandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mete Gazoz’dan altın madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA