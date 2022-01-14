Haber turu

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Giriş Tarihi: 14.1.2022

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Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi, bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş, Trabzonspor ve F.Bahçe'nin seri başı olduğu organizasyon saat 11.30'da başlayacak ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Müsabakalar ise 8-9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Liderin maçında düdük Kalkavan'ın
SÜPER Lig'in 21. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Lider Trabzonspor'un deplasmandaki zorlu Sivasspor karşılaşmasına Mete Kalkavan atanırken, Beşiktaş'ın evindeki Gaziantep FK maçını Arda Kardeşler yönetecek. Antalyaspor-Fenerbahçe müsabakasında Atilla Karaoğlan, Galatasaray'ın Hatayspor'a konuk olacağı karşılaşmada ise yönetim Erkan Özdamar'da olacak.

Dinçsoy: NFT'lerin satışı 2 milyar doları bulacak
DELOITTE'UN sektörlere ilişkin tahminlerini paylaştığı 2022 raporu belli oldu. Dünya genelinde 4-5 milyon taraftarın spor içerikli NFT'lere (değiştirilemez para-çip) sahip olacağı belirtilirken, satıştan elde edilecek rakamın 2 milyar dolara ulaşması bekleniyor. NFT'lerin, gelecekte gündelik hayatın bir parçası haline geleceğini söyleyen Deloitte Türkiye Blokzincir Hizmetleri Lideri Uğur Kağan Dinçsoy, "Türkiye'de başta G.Saray, F.Bahçe, Trabzon, Karşıyaka, Eskişehir, Göztepe, Başakşehir ve Y.Malatya olmak üzere 40'a yakın kulüp, taraftar token'leri piyasaya sürdü" diye konuştu.

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