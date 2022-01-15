İyi ki Türkiye’de kalmışım

Türkiye'de ilk yılım kötü geçince geri dönmek istedim. Ama kulüp bana güvendi ve büyük başarılar kazandık. Sonra hayatımın aşkını buldum, evlendim, baba oldum. Düşünsenize, gitseydim nasıl bir hayatım olurdu! Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan çok daha zor. Bizi başarılı yapan şey, kazansak bile yetinmemek. Hep daha fazlasını istemek. Hiçbir zaman oturup, ''Vay canına, neler yaptık! Şimdi 3-4 yıl sessiz kalabiliriz'' demiyoruz
VakıfBank'ta kazandığı büyük başarıları A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de sürdüren ve artık 'Bizden Biri' haline gelen GiovanniGuidetti, SABAH SPOR'UN konuğu oldu. Aşkı bulup evlendiği, kızını kucağına aldığı, Türkiye'nin hayatının dönüm noktası olduğunu anlatan 49 yaşındaki koçla yaptığımız sohbetten öne çıkanlar şöyle:
BOYUM KISA OLDUĞU İÇİN ANTRENÖR OLDUM
Voleybol koçu olmaya nasıl kararverdiniz? Bize anlatır mısınız?
Voleybolun futbol ve basketboldan daha popüler olduğu bir kasabada yaşıyorduk. Hayalim profesyonel voleybolcu olmaktı fakat boyumun iyibir oyuncu olmak için yeterli olmayacağını farkettim. Babam gibi voleybol antrenörü olmaya karar verdim. 18-19 yaşlarında koçluk yapmaya başladım. 22-23 yaşlarında İtalya'da 2. Lig takımınabaşantrenör oldunuz. O takımda32-33 yaşlarında Rusve ABD'li olimpik sporcularvardı. Nasıl bir tecrübe oldusizin için?
Kendinizden yaşça daha büyük sporcularla çalışmak zorlayıcı bir deneyim. Fakat kendinizi geliştirmeniz ve kanıtlamanız için de çok büyük bir fırsat. İleri düzeydetaktik, antrenman teknikleri vesporcularla ilişki kurma becerileriantrenörü kendinden daha tecrübelisporcuların karşısında saygın kılar. Oyuncularınız sizden daha iyi olabilir. Sizin göreviniz onlardan daha fazlasını bilmek. Türkiye'de geçirdiğiniz yılları düşündüğünüzde ne öğrendinizve Türk voleyboluna neler kattınız?
Türk sporcular gerçekten çok yetenekli, özellikle voleybolda büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli ortaya çıkarmanoktasında katkıda bulunduğuma inanıyorum. İnsanlara bazen neler yapabileceklerini anlatmanız ve başarıya giden yolda rehberlik etmeniz gerekiyor. Almanya'da, Türkiye'de ve İtalya'da çalıştınız. Ülke şartlarıve oyuncu özellikleri bağlamında ne dersiniz?
Kariyerim boyunca birçok ülkenin milli takımı için çalıştım. Bana, hayatıma ve kariyerime bu kadar değer katmış bir ülkenin milli takımını çalıştırmak büyük bir onur. Bir kültüre adapte olmakkolay olmasa da sporda uyum yakalamak çok kolay. Çünküüst seviye sporcularla çalışıyorum.
ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI MÜKEMMEL BİR ROL MODEL
Voleybolun, futboldan ve basketboldandaha popüler olması için daima başarı şartmı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
Bunun çok fazla parametresi var. Geçmiş,kültür, coğrafya… Branşları birbirleri ile kıyaslamakçok doğru değil bu yüzden. Ben sadeceşunu diyebilirim ki; Türk voleybolu ve Türkvoleybolcuları bu ülkenin gururu olmak içinher şeye sahip. Bu nedenle de her geçen gün ilgiartıyor. İnsanlar voleybolizlediklerinde çocuklarıiçin mükemmel birerrol model, çağdaşTürk kadınınıgörüyor. Asla pesetmeyen, savaşçısporcular görüyor.Kendi salonumuzdaalışılagelmiş sporizleyicisinden bambaşkabir kitlemiz var.
İKİ KERE KAZANMAK BİR KERE KAZANMAKTAN ÇOK DAHA ZOR
Sezona 5 kulvarda 5 şampiyonluk hedefiylebaşladınız. İkisini aldınız. Kalan üç kupayıVakıfBank, tecrübesiyle kolaya çevirebilir mi?
Kazanabiliriz ya da kaybedebiliriz ama herdurumda diğer takımlardan daha çok çalışmalıyız.Bence bizi başarılı yapan şey,kazansak bile yetinmemek. Hep dahafazlasını istemek. Motivasyonumuz bu.Hiçbir zaman oturup, ''Vay canına, neleryaptık! Şimdi 3-4 yıl sessiz kalabiliriz''demiyoruz. Bir sonraki yıl daha zorolacak. Bu yolda daha fazla ilerlemeliyiz.Belki yeniden kazanacağız ama budaha da zor olacak. Çünkü iki kerekazanmak bir kere kazanmaktandaha zor. Üçüncü daha zor, dördüncüçok daha zor. Ama biz bu yolu seviyoruz.Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktançok daha büyük bir motivasyon gerektiriyor.
BASKI BİZİM İÇİN BİR AYRICALIK
Yeni bir sezona başlarken mottonuz ne olur?
VakıfBank Spor Kulübü'nde yeni bir sezona başlıyorsanız mottonuz, ne kadar kupa varsa kazanmak olur. Sizin beklentileriniz de sizden beklenenler de her zaman en yukarıdadır. Bu sezon tüm turnuvalarda çok güçlü rakiplerimiz var, belki de üzerimizdeki baskı hiç bu denli yüksek olmamıştı. Sezon mottomuzu da buradan yola çıkarak oluşturduk. "Biz baskı altında olmayı seviyoruz, çünkü baskı altında olmak bizim hak ettiğimiz bir ayrıcalık." Peki kazanmaya götüren yegâne şey çalışmak mıdır?Yetenek bunun neresinde?
Elbette yetenek çok değerli bir faktör fakat istikrarlı çalışma ve fedakârlık olmadan yeteneğin hiçbir anlamı olmadığını görüyoruz. Siz ne kadar yetenekli olursanız olun, her zaman kendini hedefleri doğrultusunda çalışmaya adamış kişiler sizin önünüze geçecektir. Sizce büyük koçluğun olmazsa olması büyük zaferlerkazanması mı yoksa takımını oynayabileceğininen iyisini oynatması mı?
Böyle tanımlar yapmak kolay değil. Ben sadece bir koç olarak elimden geleni yapıyorum. Oyuncularımdan maksimum performans almaya çalışıyorum. Harika bir takımım var ve büyük zaferler yaşadık. Yaşamaya da devam edeceğiz.
BİZ ARTIK DÜNYA EKOLÜYÜZ
Daha önce'VakıfBankvoleybolunBarcelonası' tanımınıyapmıştınız.Barcelona'nın futboldakötü gittiğinide düşünürsek yenibir tanım yapmakister misiniz?
Artık Türkiye'de ve dünyadaVakıfBank gerçeği,VakıfBank ekolü var.Bir takımın olmak isteyeceğiyerdeyiz. Hersezon şampiyonluk hedefiyleyola çıkıyoruz ve katıldığımızher turnuvadafinallere, şampiyonluklarauzanıyoruz. Voleyboldatabii ki çok güçlü takımlar var.Bunu son Kulüpler DünyaŞampiyonası'nda da gördük.
Ama bence bizim farkımız sürdürülebiliranlamda zirvede kalmayıbaşarabilmemiz ve zirvedekitakımımıza altyapımızdan süreklikaynak sağlayabilmemiz. Kenarda bazen sert tepkilerverdiğiniz görülüyor. Çabuksinirlenen biri misiniz?
Profesyonel sporcu ya da antrenörolmak tutku işidir ve tutkuyla yapılmadığıtakdirde başarı imkânsızdır.Benim liderlik anlayışım tutku üzerinekurulu. Heyecanımı, coşkumu, hırsımı,öfkemi dışa vuruyorum çünkü benmaçın, antrenmanın her anında sadeceaklımla değil kalbimle, ruhumla, tüm varlığımlaorada oluyorum. Olduğum gibiyim.Kupa finalinde nasılsam, Alison ileoyun oynarken de aynen öyleyim. Bir İtalyan olarak Türklerle kolay anlaşabiliyormusunuz?
Çok uzun zamandır Türkiye'deyim. Herhangibir zorluk yaşamıyorum. Akdeniz insanları benzerkültürel mirasa sahip ve bu da karakterler-ine yansıyor. Belki bu durum da adaptasyonumukolaylaştırmıştır.
KIZIM HEP HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞSUN
Nasıl bir ebeveynsiniz. Kızınızlailişkiniz nasıl. Voleybolu seviyor mu?
Ne istiyorsa onu yapsın, kendi hayallerinin peşinden koşsun. Şu anda voleybolla ilgilenmiyor. Televizyonda beni veya annesini gördüğünde heyecanlanıyor fakat evde topla oynamayı denediğimiz zaman o kadar da mutlu olmadığını anlayabiliyoruz. Resim, müzik gibi şeyler onu daha çok mutlu ediyor. Bebekliğinden beri maçlarımızı tribünden takip ediyor. Her ikimizi de televizyonda izliyor. Yaşı küçük olsa da mesleğimizin neler gerektirdiğini anlıyor.
OLİMPİYATLAR HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI OLDU
Türkiye'ye geldiğiniz ilk seneye dönersek; gitmeyidüşündüğünüz dönem olmuş. Neler ters gitmişti o dönem.Kararınızdan neden vazgeçtiniz? 2008 yılından beri Türkiye'deyim. İlk yıllarım, sosyalbir çevre edinemediğim için zordu. İlk senemde başarılıolamadığım için istifa edip ülkeme geri dönmeye kararvermiştim ki kulüp yönetimi bunu aklıma bile getirmememive bana çok güvendiklerini söyledi. Bu güven hissi,ülkeye de bağlanmama neden oldu. O günden sonraVakıfBank ile çok güzel işler başardık. Her başarımızlakarşılıklı güvenimiz arttı ve en uygun düzeni birliktekurabildik. Bu sayede de daha fazla başarı elde edebildik.Hayatımın aşkını buldum, evlendim, baba oldum.Bu ülkenin kariyerime ve hayatıma kattığı öyle çok şeyvar ki… Düşünsenize, ilk senenin sonunda bırakıp gitseydimnasıl bir hayatım olurdu kim bilir… Uzun senelerdir Türkiye'desiniz. Sayısız başarılaraimza attınız. Bu kulüple beraber siz de büyüdünüzmü... Yapmak isteyip de yapamadığınız ne kaldı? BİRÇOK başarıya imza attık fakat asıl önemli olanbunu sürdürülebilir kılmak. Milli Takım ile birlikte 2020Tokyo Olimpiyatları bizim için dönüm noktası denebilecekbir deneyimdi. Şimdi hiç hız kesmeden bu deneyimi,daha başarılı bir olimpiyat geçirebilmek, daha iyisonuçlar almak için kullanacağız. VakıfBank'ta da hedefher zaman en yukarıda olabilmek.