Poşetin sesinden Avrupa Şampiyonluğuna

27 yaşındaki Hasan Şatay, 8 Ekim 1994 yılında Kars'ta doğdu. Eklem romatizması hastalığının gözlerine vurması sonucu 4 yaşında görme yetisini kaybetti. Gördüğü 4 yıla ait bir görsel hafızasının olmadığını ifade eden Şatay, 6 yaşına bastığında, 2000 yılında ailesi ile birlikte İzmir'e taşındı. Ailesinin okuyup bir yerlere gelmesini çok istemesi üzerine Şatay, burada görme engelliler okuluna başlayarak eğitimine başladı. Ardından lise ve üniversite eğitimlerini tamamlayan Şatay, 2013 yılında KPSS ile memurluk sınavını kazanarak İzmir Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nde santral görevlisi olarak işe başladı. Yaklaşık 8,5 yıldır da bu hastanedeki görevine devam ediyor.

Çocukluğundan beri futbol oynadığını söyleyen Şatay, "7-8 yaşlarından beri topu naylon poşetin içine koyarak evde, sokakta, okulda her yerde oynadığım bir oyundu bu. Lisede de Beden Eğitimi derslerinde halısahada oynayarak devam ettim. Liseden sonra İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü diye bir profesyonel kulüp olduğunu öğrendim. İlkokuldan arkadaşlarım beni buraya davet etti. İlk başlarda sıcak bakmasam da sonra futbol sevgisi ağır bastı ve gittim. Burada içine zil konan bir top ile futbol oynuyorduk. Eğlendim ve devam etmek istedim. Sonrasında içinde zil olan bu topla başladığım kariyerim profesyonelliğe evrildi" dedi." ifadelerini kullandı.

Profesyonel futbol kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Kupası'nda gol krallığı bulunan Şatay, "2012 yılında İzmir Çağdaş Görmeyenler Spor Kulübü'nde başladım. Akabinde bir, iki şampiyonluk yaşadım. Belirli bir seviyenin üzerine çıkabilenler milli takım havuzunda girebiliyordu. 2014 yılında milli takım havuzuna girdim. Seçmelere katıldığım ilk yılda milli takıma seçildim. Dünya kupasına gittim. Orada 12 takımdan 11. olduk. Yeni kurulan bir takımdık ve başarısızlık doğaldı. 2015 yılında Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonu olduk. Çok güzel bir mücadeleydi. 2016 Rio Olimpiyatlarında 5. olduk. 2017 yılında da yine Avrupa Şampiyonası'nda gol kralı oldum. 5. olduk yine. Dünya Kupası'na girmeye hak kazandık. 2018 yılında Dünya Kupası'nda turnuvanın en iyi 5'ine seçildim." dedi.

Milli futbolcu Şatay, profesyonel futbolculuk hayatı boyunca unutamadığı bir anısını şu şekilde paylaştı, "2018 yılında Dünya kupasında 12 takımdan, 11. olmuştuk. Turnuva sonrası kokteylde moralimiz çok bozuktu. Bir anda ismim anons edildi ve sahneye çağrıldım. Turnuvanın en iyi ilk 5'ine seçilmişim. Terlik ve şort ile çıkıp ödümü aldım. Unutulmaz bir andı." dedi.

Şimdilerde en büyük destekçisinin kardeşi Yusuf Şatay olduğundan bahseden Hasan Şatay ailesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ailem başlarda eklem romatizması rahatsızlığımdan ve görmememden dolayı oluşabilecek çarpışmalardan endişe ederek istemedi. Sonraları gelip beni izleyince, oynanan oyunun iyi olduğunu fark edince arkamda oldular. Kardeşim Yusuf o zaman da yanımdaydı, bugün de kale arkası yönlendiricim olarak bana destek vermeye devam ediyor."

Önümüzdeki süreçte en büyük hedeflerinin başında Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın olduğunu ifade eden milli futbolcu Şatay, "Kulübümle Türkiye'de sürekli olarak şampiyonluklar yaşamak ve milli takım seviyesinde de Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası hedefliyoruz. Kişisel olarak hedefim bu anlamda dünyanın en iyileri arasında olmak. Mütevazılığı bir kenara bırakırsak da zaten o seviyelerde olduğumu düşünüyorum." dedi.