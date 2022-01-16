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Giriş Tarihi: 16.1.2022 17:34 Son Güncelleme: 16.1.2022 17:35

Vizesinin geri verilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmişti! Avustralya Göç Bakanı'ndan Djokovic açıklaması

DHA
Vizesinin geri verilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmişti! Avustralya Göç Bakanı’ndan Djokovic açıklaması

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, vizesinin geri verilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilen ünlü tenisçi Novak Djokovic’in ülkeden ayrıldığını doğruladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, mahkemenin Djokovic kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Djokovic'in Avustralya'dan ayrıldığını doğrulayabilirim" dedi.

Hawke açıklamasında, ülkenin sınır güvenliği politikasının, pandemi boyunca halkın güvende olmasını sağladığını ve bu sayede dünyadaki en düşük ölüm ve en yüksek aşılanma oranlarına sahip ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, "Avustralyalılar bu noktaya gelmek için büyük fedakarlıklar yaptılar ve Morrison hükümeti, Avustralya halkının beklediği gibi, bu konumu korumaya sıkı sıkıya bağlıdır" dedi.

NE OLDU?

Avustralya Federal Mahkemesi Başyargıcı James Allsop, Novak Djokovic'in vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun oy birliğiyle reddedildiğini açıklamıştı. Avustralya Açık'ta eşleşmeler güncellenirken, daha önce Miomir Kecmanovic ile eşleşen Novak Djokovic, vizesinin geri verilmesini talep eden başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından listeden kaldırıldı.

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Vizesinin geri verilmesi talebi mahkeme tarafından reddedilmişti! Avustralya Göç Bakanı'ndan Djokovic açıklaması
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