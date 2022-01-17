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Giriş Tarihi: 17.1.2022 16:57

Avustralya Açık'ta sürpriz! Sofia Kenin ilk turda elendi

AA
Avustralya Açık’ta sürpriz! Sofia Kenin ilk turda elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 2020 tek kadınlar şampiyonu Sofia Kenin, ilk turda elendi. 11 numaralı seribaşı 23 yaşındaki tenisçi, vatandaşı Madison Keys'e 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek günün sürprizine imza attı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı. Tek kadınlarda favoriler arasında gösterilen ABD'li Kenin, turnuvaya ilk turda veda etti.

11 numaralı seribaşı 23 yaşındaki tenisçi, vatandaşı Madison Keys'e 7-6 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek günün sürprizine imza attı.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty ise sadece 54 dakika süren mücadelenin ardından Ukraynalı Lesia Tsurenko'yu 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Daha önce Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan 25 yaşındaki Barty, ikinci turda İtalyan Lucia Bronzetti ile karşılaşacak.

8 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa, Avustralyalı Ajla Tomljanovic'i, 15 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Fransız Fiona Ferro'yu 2-0'la geçerek üst tura kaldı.

ZVEREV ZORLANMADI

Tek erkeklerde turnuvanın favorileri arasında gösterilen Alman Alexander Zverev, aynı ülkeden Daniel Altmaier'i 7-6, 6-1 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0'la geçerek ikinci turda Avustralyalı John Millman ile eşleşti.

16 numaralı seribaşı Şilili Cristian Garin, Arjantinli Facundo Bagnis'i, 18 numaralı seribaşı Rus Aslan Karatsev ise İspanyol Jaume Munar'ı 3-2 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvada yarın oynanacak 1. tur karşılaşmalarında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile İsviçreli Henri Laaksonen, 4 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile İsveçli Mikael Ymer karşılaşacak.

Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, Avustralyalı Storm Sanders'la, 3 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza, Fransız Clara Burel'le kozlarını paylaşacak.

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Avustralya Açık'ta sürpriz! Sofia Kenin ilk turda elendi
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