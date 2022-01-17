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Giriş Tarihi: 17.1.2022 10:08

Horting Federasyonu Antalya'da toplandı

MEHMET AL MEHMET AL
Horting Federasyonu Antalya’da toplandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'ne gelen Horting Ferderasyon Başkanı Muhsin Türk Özgür Kaysılı'yı Horting Federasyonu MHK Akdeniz Bölge Başkanı olarak atayacağını ifade etti.

Dünyada savunma sporlarının revaçta olduğu günümüzde geleneksel savunma sporlarının geliştirilmiş versiyonları olarak bir çok farklı stili olan Horting ülkemizde de federasyonel faaliyetine başlıyor.

Horting Federasyonu Başkanı Muhsin Türk, Antalya'nın Alanya İlçesi'ne geldi. Türk, Fedarasyonun bölge temsilciliğine Muaythai ve Kempo Federasyonlarında hakem olarak görev yapan Özgür Kayısılı'nın geleceğini açıkladı.

47 İLDE YAPILANMA TAMAM

Horting Federasyon Başkanı Muhsin Türk yaptığı konuşmasında "Şu anda 47 ilimizde yapılanmamızı tamamladık. 4-5-6 Mart 2022 tarihlerinde Manavgat ilçemizde yapılacak Antrenör ve Hakem Semineri sonrasında faaliyetlerimize start vereceğiz." dedi.

"TÜM SPOR CAMİASINA HAYIRLI OLSUN"

Türk; "Muaythai ve Kempo Federasyonlarında bir çok ulusal ve uluslararası organizasyonda hakem olarak görev alan Özgür Kaysılı'yı Horting Federasyonu MHK Akdeniz Bölge Başkanı olarak göreceğiz. Kendisi şubat ayı içerisinde, ülkemizde yapılacak eğitim çalışmalarının hazırlığı için Ukrayna'ya davet edildi." açıklamasında bulundu.

HORTİNG NEDİR?

Geleneksel savunma sporlarının geliştirilmiş versiyonları olarak bir çok farklı stili ile dört yaş üstü herkesin yapabileceği, fizyolojik ve zihinsel gelişim sağlayan; aynı anda da eğlendiren bir spor branşı. Karma bir tekniği olan Horting, içerisinde kendine özgü halleri ile; Taekwondo, Kung-fu, Judo, Güreş, Muaythai gibi sporların bilinen en etkili tekniklerinin yanı sıra, yine kendine özgü halleri ile okçuluk ve atıcılık stillerini de barındırıyor.

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Horting Federasyonu Antalya'da toplandı
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