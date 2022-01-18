Gel de yanma

Berisha (3), Valencia (3), Rossi (2) ve Serdar Dursun (6) toplam 14 gol bulurken, 27 yaşındaki İsviçreli forvet, Antwerp formasıyla 17 kez fileleri havalandırdı
Fenerbahçe 2018yılında FCZürich'ten renklerinekattığı İsviçreliMichael Frey'den bir türlü istediğiverimi alamadı. Önce Nürnberg, ardındanWaasland-Beveren'e kiralandı. Busezon başında ise 2 milyon Eurobonservis bedeliyle Belçikaekibi Royal Antwerp'e satıldı.27 yaşındaki forvet, 40 puanlaüçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasına21 maçta 17 gol, 3 asistlik performanslabüyük katkı verdi.
FORVET HATTINA 5 MİLYON EURO HARCANDI
Sarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi. MergimBerisha (3 gol), Diego Rossi (2)ve Serdar Dursun (6) 11 gol üretirkenkadrosundaki Enner Valencia'nın (3)katkısı ile 14'ü buldu. Taraftarlar sosyal medyadan "Bizdeyken bir şey yapamayanlargidince coşuyor", "Gelde yanma", "4 tane forvet bir Frey etmedi" diyerek tepki gösterdi.