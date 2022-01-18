Gel de yanma

FenerbahçeİsviçreliMichael Frey'den bir türlü istediğiverimi alamadı. Önce27 yaşındaki forvet, 40 puanlaüçüncü olan Antwerp'in zirveye oynamasınaSarı-lacivertlilerin bu sezon 5 milyon Euro harcayarak hücum bölgesine yaptığı transferler ise satılan Michael Frey'in yanından geçemedi.Taraftarlar sosyal medyadandiyerek tepki gösterdi.