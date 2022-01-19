Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son şampiyon Osaka 3. tura yükseldi
Giriş Tarihi: 19.1.2022 16:10

Son şampiyon Osaka 3. tura yükseldi

AA
Son şampiyon Osaka 3. tura yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta geçen yılın tek kadınlar şampiyonu Naomi Osaka'nın da aralarında bulunduğu favori isimler tur atlarken, erkeklerin 10 numaralı seribaşı Hubert Hurkacz 2. turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 3. günü tamamlandı.

Kadınlarda 2019 ve 2021 şampiyonu Osaka (13 numaralı seribaşı), klasmanın 54. sırasındaki Madison Brengle ile oynadığı 2. tur maçını 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazandı.

Barbora Krejcikova (4), Wang Xiyu'yu, Maria Sakkari (5) de Zheng Qinwen'i 2-0'lık skorla geçerek 3. tura çıktı.

HURKACZ TURNUVAYA VEDA ETTİ

Erkekler dünya sıralamasının 69. basamağındaki Adrian Mannarino, geçen sezon Wimbledon'da yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Hubert Hurkacz'ı (10) 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) yenerek rakibini 2. turda turnuvanın dışına itti.

Alexander Zverev (3), dünya 89 numarası John Millman'ı 6-4, 6-4 ve 6-0'lık setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Denis Shapovalov (14), Christian Garin (16), Gael Monfils (17), Aslan Karatsev (18) ve Pablo Carreno (19) da adlarını 3. tura yazdırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
SON DAKİKA | Merkez Bankası BAE ile Swap anlaşması imzaladı! İşte detaylar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son şampiyon Osaka 3. tura yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA